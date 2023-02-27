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新光三越南西新櫃報到 首間ALLSAINTS飾品專門店來囉
百貨3月春季新櫃上場，新光三越台北南西店春季新櫃近20間品牌陸續進駐，包括全台首間「ALLSAINTS」飾品專門店正櫃3月1日進駐以潮流時尚為定位的南西三館1樓，另外，來自中國台資精緻小火鍋品牌「呷哺呷哺」全台首店將在3月31日進駐南西三館7樓。
飾品是為整體穿搭增添質感細節不可或缺的配件，以皮衣為招牌的英國東倫敦時尚品牌AllSaints，將個性、獨立的穿搭風格延伸至飾品領域，2022秋冬即和嘻哈男神瘦子E.SO推出了亞洲獨家聯名系列，並在新光三越北中南各店展開期間限定店。今年3月，首間飾品專門店正櫃將進駐新光三越台北南西店三館1樓，提供完整的飾品選擇。
「呷哺呷哺」是台商開設的台式小火鍋連鎖店，1998年在北京創立，2014年在香港上市，以時尚吧台小火鍋為主打特色。這次在台灣展店特別推出大小鴛鴦鍋，固定的小鴛鴦鍋是養生菌菇鍋，另一鍋則有五種鍋底可選，主廚特別推薦「黃金蛤蠣鍋」、「暖心胡椒豬肚雞鍋」，其餘鍋底選擇有南洋咖哩鍋、脫俗番茄鍋、與四川麻辣鍋。
其他新櫃還包括主打零碳永續髮妝「O'right歐萊德」3月1日、全方位兒童生活品牌「CUDOS」分別於3月1日、3月中旬進駐一館6樓。
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