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遠傳friDay影音228連假快閃優惠 限時7.5折買再送咖啡
連假期間到處都在塞車，宅在家追劇放鬆不失為度過假期的熱門選項，遠傳friDay影音特別祭出連假快閃優惠活動，2月28日前於官網購買「影劇暢看-90天儲值方案」即贈7-ELEVEN咖啡乙杯，再享30天加贈天數，等同7.5折優惠，還能抽飛利浦音響、星巴客千元隨行卡、家樂福禮券等熱門好禮，買越多中獎機率越高。
遠傳friDay影音近來以我強勢獨家韓劇、韓綜內容，受到廣大韓流粉絲喜愛，最新上檔的《模範計程車2》改編自同名網路漫畫，李帝勳化身超頹廢爆筋猛男，以惡制惡實現正義，讓你大呼過癮。爆笑反差萌的《神聖偶像》則由《社內相親》秘書金旻奎主演，描述神聖世界的大神官一夜之間成為偶像，開啟荒唐又神聖的演藝圈奇遇記。《TRACER》由任時完主演，難搞的男主角東柱來自有「垃圾回收場」之稱的稅收五局，加入韓國最保守的國稅廳後，展開驚心動魄的熱血復仇。而男團選秀綜藝《BOYS PLANET》則集結來自全球才華出眾的少年，其中台灣人氣練習生陳冠叡出色表現值得關注。
喜愛經典日劇的民眾也不能錯過遠傳friDay影音推出日本喜劇大師三谷幸喜 經典喜劇四連發，包括榮獲日本奧斯卡8項大獎提名《魔幻時刻》、日本奧斯卡十項大獎提名的《鬼壓床了沒》、票房破億《有頂天大飯店》，以及榮獲日本奧斯卡最佳劇本獎《心情直播不NG》，每部卡司都超華麗，經典值得再回味。還有近年超夯的BL日劇在遠傳friDay影音也能看得到，包括人氣漫畫改編的BL日劇《人氣同人作家貓屋敷想得到認同》，以及現象級BL日劇《美麗的他》第二季強勢回歸，讓你連假追不完、開工繼續看。
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