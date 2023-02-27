開元食品推國際金獎濾掛咖啡 7-ELEVEN首賣
開元食品旗下家喻戶曉的品牌「戀」，以義大利ICT國際咖啡品鑑大賽金獎認證的鑑賞級咖啡，推出全新商品－戀．金獎濾掛咖啡，於7-ELEVEN搶先上市首賣，其中「野莓榛果風味」及「可可烤杏仁風味」於新品上市期間更打出買一送一限時優惠。
對許多人而言咖啡已是生活的必需品，根據國際咖啡組織（ICO）調查，台灣人1年共喝掉約28.5億杯咖啡，從即飲咖啡、濾掛咖啡、現煮咖啡等都充滿商機，尤其咖啡愛好者重視咖啡純正風味與即時便利的訴求下，濾掛咖啡成了最受歡迎的選擇。
開元食品表示，根據市調與消費者飲用行為觀察，咖啡愛好者除了重視咖啡風味外，更期待高品質的咖啡，且可不受限於時間、場域、室內或戶外野營都能即時享用。
開元食品也說，此次全新推出的戀．金獎濾掛咖啡，由華人首位ACS國際認證專業品鑑師盧貞君親自監製，精選義大利ICT國際咖啡品鑑大賽金獎配方，嚴選巴西、哥倫比亞、瓜地馬拉、印尼等指標性產區生豆，透過反覆杯測嚐試，研發出「野莓榛果風味」及「可可烤杏仁風味」完美咖啡配方，深信能全方位滿足消費者對於咖啡風味以及方便性的需求。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言