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開元食品推國際金獎濾掛咖啡 7-ELEVEN首賣

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
開元食品全新推出的戀．金獎濾掛咖啡，由華人首位ACS國際認證專業品鑑師盧貞君親自監製。圖／開元食品提供
開元食品全新推出的戀．金獎濾掛咖啡，由華人首位ACS國際認證專業品鑑師盧貞君親自監製。圖／開元食品提供

開元食品旗下家喻戶曉的品牌「戀」，以義大利ICT國際咖啡品鑑大賽金獎認證的鑑賞級咖啡，推出全新商品－戀．金獎濾掛咖啡，於7-ELEVEN搶先上市首賣，其中「野莓榛果風味」及「可可烤杏仁風味」於新品上市期間更打出買一送一限時優惠。

對許多人而言咖啡已是生活的必需品，根據國際咖啡組織（ICO）調查，台灣人1年共喝掉約28.5億杯咖啡，從即飲咖啡、濾掛咖啡、現煮咖啡等都充滿商機，尤其咖啡愛好者重視咖啡純正風味與即時便利的訴求下，濾掛咖啡成了最受歡迎的選擇。

開元食品表示，根據市調與消費者飲用行為觀察，咖啡愛好者除了重視咖啡風味外，更期待高品質的咖啡，且可不受限於時間、場域、室內或戶外野營都能即時享用。

開元食品也說，此次全新推出的戀．金獎濾掛咖啡，由華人首位ACS國際認證專業品鑑師盧貞君親自監製，精選義大利ICT國際咖啡品鑑大賽金獎配方，嚴選巴西、哥倫比亞、瓜地馬拉、印尼等指標性產區生豆，透過反覆杯測嚐試，研發出「野莓榛果風味」及「可可烤杏仁風味」完美咖啡配方，深信能全方位滿足消費者對於咖啡風味以及方便性的需求。

咖啡 義大利 可可

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