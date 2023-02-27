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Marc Jacobs、Tory Burch粉嫩變身 萬元人氣包款一次看

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Marc Jacobs 2023春夏系列帶來一系列如花朵般的粉彩色系包款。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs 2023春夏系列帶來一系列如花朵般的粉彩色系包款。圖／Marc Jacobs提供

春光燦爛，透淨的天空、金黃色的光束以及繁花綻放，讓步履都隨之輕鬆雀躍起來。而粉彩色系最能帶出溫柔感的輕盈，也是春季時尚的代表色，喜愛簡約穿著的人，不需要強迫自己把粉嫩色彩穿上身，只需要透過包款配件加入，就可帶出明亮討喜的春日氣息。

Marc Jacobs 2023春夏系列帶來一系列如花朵般的粉彩色系包款，像是茱萸粉、山櫻花粉、洋水仙花黃、藤花紫，都融入包款顏色，為穿搭帶來春天清新感十足的氛圍。而當Marc Jacobs的潮流包款換上這些春天花朵色彩，個性的包款也散發出溫柔氣息。

像是Marc Jacobs小巧的The Burcket皮革水桶包是穿搭時好搭配的包款，精緻的混色織紋提把和皮革細長背帶，優雅手挽著或是率性的肩背和斜背都展現自信的態度；實用好裝的The Tote Bag托特包換上浪漫的山櫻花粉與明亮的淡黃色；簡約外型的The J Marc染上漸層色系的茱萸粉或是呈現浪漫的藤花紫，這一系列代表包款都有輕巧的小款以及俏麗時髦的迷你尺寸可以選擇，也適合時髦系母女一起使用，運用春天色彩輕鬆點亮整體造型穿搭。

丹寧，更是呈現率性輕鬆氛圍的代表。Tory Burch將T Monogram圖騰搭配丹寧材質，再水桶包、翻蓋肩背包、琴譜包以及托特包等多樣包型上呈現，丹寧適合隨心所欲的搭配，更洋溢著年輕活力氣息。使用藍白錯落織紋的方式呈現T monogram圖騰，搭配潔白的皮革飾邊更顯優雅。

另外，Tory Burch在2018年以紐約傳奇名媛Lee Radziwill為靈感創作的Lee Radziwill包款，又暱稱為Lee Bag。將原有Lee經典包方正簡潔的外型重新演繹的Lee貓眼包，以貓眼太陽眼鏡為包型靈感，呈現上寬下窄的梯型設計，春天帶來明亮糖果色，像是草莓牛奶粉、棉花糖藍以及萊姆檸檬黃等粉嫩色彩可選擇。Fleming系列的軟皮迷你月牙包，也帶來櫻花粉、雞蛋花黃色彩。

Marc Jacobs 2023春夏系列，茱萸粉The Bucket迷你水桶包，16,900元。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs 2023春夏系列，茱萸粉The Bucket迷你水桶包，16,900元。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs 2023春夏系列山櫻花粉The Tote Bag小托特包，19,900元。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs 2023春夏系列山櫻花粉The Tote Bag小托特包，19,900元。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs茱萸粉漸層The J Marc肩揹包，22,900元。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs茱萸粉漸層The J Marc肩揹包，22,900元。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs洋水仙花黃仿鱷魚皮紋The Tote Bag小托特包20,900元、迷你托特包17,900元。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs洋水仙花黃仿鱷魚皮紋The Tote Bag小托特包20,900元、迷你托特包17,900元。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs山櫻花粉The Bucket迷你水桶包16,900元。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs山櫻花粉The Bucket迷你水桶包16,900元。圖／Marc Jacobs提供
Tory Burch丹寧材質T Monogram圖騰水桶包，21,900元。圖／Tory Burch提供
Tory Burch丹寧材質T Monogram圖騰水桶包，21,900元。圖／Tory Burch提供
Tory Burch 草莓牛奶粉Lee貓眼包，25,900元。圖／Tory Burch提供
Tory Burch 草莓牛奶粉Lee貓眼包，25,900元。圖／Tory Burch提供
Tory Burch櫻花粉黃Fleming軟皮迷你月牙包，22,900元。圖／Tory Burch提供
Tory Burch櫻花粉黃Fleming軟皮迷你月牙包，22,900元。圖／Tory Burch提供

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