聽新聞
test
0:00 / 0:00
喝「愛情釀的酒」！啤酒肚釀製、7-Eleven獨家限量販售
啤酒界新星時尚品牌啤酒肚釀製，推出全新系列「愛情釀的酒」，將愛情的春夏秋冬，幻化成一罐又一罐經典啤酒，首先帶你回味或淺嚐「初戀」、「初吻」滋味，兩個酒款將於3月4日，正式在7-Eleven獨家限量販售。
「初戀——社交型IPA啤酒」以三種啤酒花釀製，保留IPA高人氣的獨特香氣，搭配上百香果、柑橘等熱帶水果沁香，並降低苦味；低酒精濃度的設定，使消費者能夠簡單享受歡聚與社交的時刻。這款IPA就如同初戀一般，粉紅外表下，有豐富熱帶果香交疊，散發迷人氣息，其中啤酒花的香氣恰好點綴出感情裡不時會出現的微苦滋味。
「初吻——比利時小麥啤酒」採用台灣中部小麥及茂谷柑皮釀製，呈現多層次香氣與清爽口感。獨家液態酵母完美平衡水果脂與酚類香氣，正適合擁有香料特色的比利時小麥啤酒，再以芫荽籽點綴，低溫萃取出獨特精華。「初吻」伴隨的臉紅心跳，幻化為有溫度的橘紅線條，藉由香氣十足的比利時小麥劃下心動的痕跡，多層次風味與香氣帶入其中羞澀與怦然，第一次嘗試後便無法忘懷，令人一再回味。
兩個酒款搭配7-Eleven三月賞花季活動，自3月8日起賞花季檔期享3件85折，帶你回味初戀的滋味與初吻的甜蜜，享受那蠢蠢欲動又令人沈醉的戀愛氛圍。
此外，啤酒肚釀製推出史無前例的大獎機會，將為中獎者設計一款為你而生的酒，並直接贈送99瓶給你。自3月4日起至4月4日止，凡於7-Eleven購買任兩罐以上啤酒肚釀製商品，憑發票至啤酒肚釀製LINE官方帳號登錄後，即可參加抽獎，每張發票限登錄乙次，每人不限參加張數。活動辦法詳情：https://reurl.cc/WD3yr9
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言