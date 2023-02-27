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喝「愛情釀的酒」！啤酒肚釀製、7-Eleven獨家限量販售

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
啤酒肚釀製最新系列「愛情釀的酒」之「初戀」與「初吻」，搭配7-Eleven賞花季獨家販售。圖／啤酒肚提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
啤酒肚釀製最新系列「愛情釀的酒」之「初戀」與「初吻」，搭配7-Eleven賞花季獨家販售。圖／啤酒肚提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

啤酒界新星時尚品牌啤酒肚釀製，推出全新系列「愛情釀的酒」，將愛情的春夏秋冬，幻化成一罐又一罐經典啤酒，首先帶你回味或淺嚐「初戀」、「初吻」滋味，兩個酒款將於3月4日，正式在7-Eleven獨家限量販售。

「初戀——社交型IPA啤酒」以三種啤酒花釀製，保留IPA高人氣的獨特香氣，搭配上百香果、柑橘等熱帶水果沁香，並降低苦味；低酒精濃度的設定，使消費者能夠簡單享受歡聚與社交的時刻。這款IPA就如同初戀一般，粉紅外表下，有豐富熱帶果香交疊，散發迷人氣息，其中啤酒花的香氣恰好點綴出感情裡不時會出現的微苦滋味。

「初吻——比利時小麥啤酒」採用台灣中部小麥及茂谷柑皮釀製，呈現多層次香氣與清爽口感。獨家液態酵母完美平衡水果脂與酚類香氣，正適合擁有香料特色的比利時小麥啤酒，再以芫荽籽點綴，低溫萃取出獨特精華。「初吻」伴隨的臉紅心跳，幻化為有溫度的橘紅線條，藉由香氣十足的比利時小麥劃下心動的痕跡，多層次風味與香氣帶入其中羞澀與怦然，第一次嘗試後便無法忘懷，令人一再回味。

兩個酒款搭配7-Eleven三月賞花季活動，自3月8日起賞花季檔期享3件85折，帶你回味初戀的滋味與初吻的甜蜜，享受那蠢蠢欲動又令人沈醉的戀愛氛圍。

此外，啤酒肚釀製推出史無前例的大獎機會，將為中獎者設計一款為你而生的酒，並直接贈送99瓶給你。自3月4日起至4月4日止，凡於7-Eleven購買任兩罐以上啤酒肚釀製商品，憑發票至啤酒肚釀製LINE官方帳號登錄後，即可參加抽獎，每張發票限登錄乙次，每人不限參加張數。活動辦法詳情：https://reurl.cc/WD3yr9

「初吻——比利時小麥啤酒」多層次風味與香氣令人怦然心動。圖／啤酒肚提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「初吻——比利時小麥啤酒」多層次風味與香氣令人怦然心動。圖／啤酒肚提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
啤酒肚推出買兩罐就能抽獨一無二的尊榮訂製啤酒活動，為你量身設計一款專屬啤酒。圖／啤酒肚提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
啤酒肚推出買兩罐就能抽獨一無二的尊榮訂製啤酒活動，為你量身設計一款專屬啤酒。圖／啤酒肚提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「初戀——社交型IPA啤酒」粉紅外表下，有豐富熱帶果香交疊，散發迷人氣息。圖／啤酒肚提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「初戀——社交型IPA啤酒」粉紅外表下，有豐富熱帶果香交疊，散發迷人氣息。圖／啤酒肚提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

小麥 比利時 愛情

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