喝「愛情釀的酒」！啤酒肚釀製、7-Eleven獨家限量販售

啤酒界新星時尚品牌啤酒肚釀製，推出全新系列「愛情釀的酒」，將愛情的春夏秋冬，幻化成一罐又一罐經典啤酒，首先帶你回味或淺嚐「初戀」、「初吻」滋味，兩個酒款將於3月4日，正式在7-Eleven獨家限量販售。

「初戀——社交型IPA啤酒」以三種啤酒花釀製，保留IPA高人氣的獨特香氣，搭配上百香果、柑橘等熱帶水果沁香，並降低苦味；低酒精濃度的設定，使消費者能夠簡單享受歡聚與社交的時刻。這款IPA就如同初戀一般，粉紅外表下，有豐富熱帶果香交疊，散發迷人氣息，其中啤酒花的香氣恰好點綴出感情裡不時會出現的微苦滋味。

「初吻——比利時小麥啤酒」採用台灣中部小麥及茂谷柑皮釀製，呈現多層次香氣與清爽口感。獨家液態酵母完美平衡水果脂與酚類香氣，正適合擁有香料特色的比利時小麥啤酒，再以芫荽籽點綴，低溫萃取出獨特精華。「初吻」伴隨的臉紅心跳，幻化為有溫度的橘紅線條，藉由香氣十足的比利時小麥劃下心動的痕跡，多層次風味與香氣帶入其中羞澀與怦然，第一次嘗試後便無法忘懷，令人一再回味。

兩個酒款搭配7-Eleven三月賞花季活動，自3月8日起賞花季檔期享3件85折，帶你回味初戀的滋味與初吻的甜蜜，享受那蠢蠢欲動又令人沈醉的戀愛氛圍。