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看棒球就要配啤酒！吉比鮮釀餐廳瓶裝啤酒最低下殺66折
2023 年「世界棒球經典賽」到來，觀看熱血激昂的棒球比賽時，少不了啤酒的陪伴。吉比鮮釀餐廳搶先祭出重量級啤酒下殺優惠，即日起至 3 月 26 日，全台吉比鮮釀餐廳同步販售4入 700毫升大容量瓶裝啤酒，搭配專屬保冷袋，優惠價888 元（原價 1300元）；整箱6入 700毫升大容量瓶裝啤酒優惠價999元 （原價1,500元），相當於近 66 折優惠，數量有限，售完為止。
這次優惠限定搭配人氣酒款「梅爾森拉格」和「小麥酵母愛爾」。屬於香甜麥芽風味的「梅爾森拉格」，喝起來有明顯的太妃糖和堅果風味，琥珀色的酒體帶出滑順的焦 糖尾韻，是餐廳內人氣的暢銷酒款，適合搭配碳烤類或煙燻食物。「小麥酵母愛爾」帶著微微跳動的氣泡，獨特迷人的果香香氣，富含丁香與香蕉風味，適合搭配著沙拉、海鮮等餐點，創造有層次的味覺享受。
為了提供給消費者更好的服務和體驗，餐廳內將同步轉播「世界棒球經典賽」賽事， 並推出季節限定鮮釀啤酒「比利時季節愛爾 Belgian Saison」，準備新鮮好喝的啤酒與球迷一起熱血。
「Saison」在法文是季節之意，原產於比利時法文區，是農夫在農閒之餘釀造，在辛勞的夏日用來解 渴與強健體力。「比利時季節愛爾」富含獨特的香料味，並帶出類似野生菌種的酸香氣和柑橘風 味，勁道溫和香氣平衡，適合即將到來的春夏時節飲用，期間限定快把握機會到餐廳品嚐。
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