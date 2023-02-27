看棒球就要配啤酒！吉比鮮釀餐廳瓶裝啤酒最低下殺66折

2023 年「世界棒球經典賽」到來，觀看熱血激昂的棒球比賽時，少不了啤酒的陪伴。吉比鮮釀餐廳搶先祭出重量級啤酒下殺優惠，即日起至 3 月 26 日，全台吉比鮮釀餐廳同步販售4入 700毫升大容量瓶裝啤酒，搭配專屬保冷袋，優惠價888 元（原價 1300元）；整箱6入 700毫升大容量瓶裝啤酒優惠價999元 （原價1,500元），相當於近 66 折優惠，數量有限，售完為止。

這次優惠限定搭配人氣酒款「梅爾森拉格」和「小麥酵母愛爾」。屬於香甜麥芽風味的「梅爾森拉格」，喝起來有明顯的太妃糖和堅果風味，琥珀色的酒體帶出滑順的焦 糖尾韻，是餐廳內人氣的暢銷酒款，適合搭配碳烤類或煙燻食物。「小麥酵母愛爾」帶著微微跳動的氣泡，獨特迷人的果香香氣，富含丁香與香蕉風味，適合搭配著沙拉、海鮮等餐點，創造有層次的味覺享受。

為了提供給消費者更好的服務和體驗，餐廳內將同步轉播「世界棒球經典賽」賽事， 並推出季節限定鮮釀啤酒「比利時季節愛爾 Belgian Saison」，準備新鮮好喝的啤酒與球迷一起熱血。