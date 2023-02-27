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才開門半小時！九族文化村「又」爆滿 建議遊客改地點

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
九族文化村連假期間湧入大批賞櫻人潮。圖／九族文化村提供
九族文化村連假期間湧入大批賞櫻人潮。圖／九族文化村提供

連假搶出遊！熱門賞櫻景點「九族文化村」因連假適逢櫻花季，因此出現大批入園人潮，2月26日才開園45分鐘，就因人數已達80%，發布公告「建議遊客轉往其他地區遊玩」，而在2月27日更是在開園半小時，承載量就已達八成，再度公告「建議遊客改轉往其他景點旅遊」。

獲得日本櫻花協會認證的「九族文化村」，自2月上旬起迎來櫻花花季，包括有八重櫻、吉野櫻、富士櫻等不同品種接力綻放，總數達到約5,000棵。因此每到櫻花花季，就會湧入人山人海的賞櫻人士。

九族文化村在228連假的第2天的上午10:15，就因遊客人數達80%，因此公告建議遊客轉往其他地區遊玩。而在2月27日，更是在上午10:00就發布公告，表示「停車場承載量已達8成，為維護遊憩品質，建議遊客改轉往附近其他景點旅遊」而網友們也表示「這只能怪今年的櫻花開得特別漂亮」、「昨天從雲品飯店開到纜車站 平常只要5分鐘 昨天開了40幾分鐘」、「真心佩服連假還敢去遊樂園的人」

櫻花季 連假 九族文化村

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