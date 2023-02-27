春拍起跑…張大千潑彩荷花屏風首現拍場 估價逾8億元

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
富藝斯春拍的焦點拍品—草間彌生的畫布作品「南瓜」，估價近台幣2億元，創下草間彌生作品最高估價紀錄。圖／富藝斯提供
富藝斯春拍的焦點拍品—草間彌生的畫布作品「南瓜」，估價近台幣2億元，創下草間彌生作品最高估價紀錄。圖／富藝斯提供

隨著疫情降溫、國境解封，多家國際拍賣公司在即將到來的春拍祭出重量級作品。看好台灣藏家的實力，除了固定來台舉辦預展的蘇富比、佳士得、富藝斯，保利拍賣公司也宣布重返台灣舉行預展。其中香港蘇富比春拍祭出張大千的潑彩荷花屏風「花開十丈影參差」，是蘇富比中國書畫部歷來最高估價拍品，預期成交價逾新台幣8億元，也有機會打破張大千的畫作拍賣紀錄。

去年張大千鈎金青綠重彩山水「仿王希孟『千里江山圖』，在香港蘇富比以新台幣14.5億元拍出，刷新張大千作品的世界拍賣紀錄。今年香港蘇富比春拍再推張大千的「花開十丈影參差」，是張大千以潑彩荷花寫於高寬各六呎的日製雙摺金屏風，氣派輝煌，此次首現拍場。畫上以水墨、礦物顏料大塊面潑灑，金色背景配上粉色嫩荷，色調對比強烈。全畫豔麗奪目，張力滿盈，展現張大千豪爽磊落的個性。

香港保利春拍拍品除了有張大千、吳冠中等大師作品，也推出市場少見的徐悲鴻愛國畫作「凝望」。畫中一頭雄獅踞坐於嶙峋險峻的山石上，堅毅的眼神遙望遠方，迎風飄盪的長鬣展現畫家縱橫披捺的線條，洋溢「風雨欲來，但勇者無畏」的意境。香港保利表示，此畫成於對日抗戰期間，象徵「中華民族兒女一致對抗外敵」的決心。

富藝斯則宣布，亞洲新總部將於3月18日落腳香港西九文化區，同天推出春拍預展，最受矚目的拍品為草間彌生畫作「南瓜」，估價近新台幣2億元，是這位日本「圓點女王」歷來最高估價的作品。值得注意的是，此一總部落成後，富藝斯將成為香港首家擁有專門展覽空間、拍賣廳、咖啡廳的拍賣公司，可於全年舉辦各拍賣與展覽，無須遷就租借場地檔期。富藝斯行政總裁史帝芬表示，富藝斯未來不再局限於以往春秋兩季拍賣的形式，此一創舉是否會改變亞洲拍賣的生態，值得觀察。

蘇富比春拍祭出張大千的潑彩荷花屏風「花開十丈影參差」，是蘇富比中國書畫部歷來最高估價拍品，預期成交價逾2億港元，有望打破張大千的畫作紀錄。圖／蘇富比提供
蘇富比春拍祭出張大千的潑彩荷花屏風「花開十丈影參差」，是蘇富比中國書畫部歷來最高估價拍品，預期成交價逾2億港元，有望打破張大千的畫作紀錄。圖／蘇富比提供
徐悲鴻畫作「凝望」完成於抗戰期間，畫面正中一頭健碩雄獅踞坐於嶙峋險峻的山石上，回首目眺遠方，眼神堅毅。象徵中華民族兒女奮起反擊，一致對抗外敵。圖／保利香港提供
徐悲鴻畫作「凝望」完成於抗戰期間，畫面正中一頭健碩雄獅踞坐於嶙峋險峻的山石上，回首目眺遠方，眼神堅毅。象徵中華民族兒女奮起反擊，一致對抗外敵。圖／保利香港提供

張大千 香港 蘇富比

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