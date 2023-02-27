春拍起跑…張大千潑彩荷花屏風首現拍場 估價逾8億元

隨著疫情降溫、國境解封，多家國際拍賣公司在即將到來的春拍祭出重量級作品。看好台灣藏家的實力，除了固定來台舉辦預展的蘇富比、佳士得、富藝斯，保利拍賣公司也宣布重返台灣舉行預展。其中香港蘇富比春拍祭出張大千的潑彩荷花屏風「花開十丈影參差」，是蘇富比中國書畫部歷來最高估價拍品，預期成交價逾新台幣8億元，也有機會打破張大千的畫作拍賣紀錄。

去年張大千鈎金青綠重彩山水「仿王希孟『千里江山圖』，在香港蘇富比以新台幣14.5億元拍出，刷新張大千作品的世界拍賣紀錄。今年香港蘇富比春拍再推張大千的「花開十丈影參差」，是張大千以潑彩荷花寫於高寬各六呎的日製雙摺金屏風，氣派輝煌，此次首現拍場。畫上以水墨、礦物顏料大塊面潑灑，金色背景配上粉色嫩荷，色調對比強烈。全畫豔麗奪目，張力滿盈，展現張大千豪爽磊落的個性。

香港保利春拍拍品除了有張大千、吳冠中等大師作品，也推出市場少見的徐悲鴻愛國畫作「凝望」。畫中一頭雄獅踞坐於嶙峋險峻的山石上，堅毅的眼神遙望遠方，迎風飄盪的長鬣展現畫家縱橫披捺的線條，洋溢「風雨欲來，但勇者無畏」的意境。香港保利表示，此畫成於對日抗戰期間，象徵「中華民族兒女一致對抗外敵」的決心。