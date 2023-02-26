碳纖維板、氮氣科技加持！新一季話題跑鞋怎麼挑？

台灣近年在跑步、登山等戶外運動風氣與運動訓練課程影響下，有更多消費者投入馬拉松、三鐵、越野跑等運動項目。而其中慢跑是最多人參與的項目，因此造成各家運動品牌跑鞋呈現百花齊放的現象，無論是加入碳纖板還是獨家的氮氣科技，都是目前在跑者間的熱門關注話題。

由專業跑者成立的HOKA其招牌跑鞋CLIFTON系列，今年推出第9代版本，維持Meta Rocker滾動式中底配置，創造穩定性；大底於重點磨損區配置耐磨橡膠，讓鞋重與耐磨平衡。同時這雙鞋配以輕量回彈泡棉中底科技，打造靈活的觸地腳感，而且較前代增加3毫米中底，創造更佳緩震效果；新一代透氣網眼鞋舌翼設計，還可防止滑動增加鞋面穩定包覆性。

PUMA Deviate NITRO 2全碳板氮氣跑鞋，採用獨家PWRPLATE純碳纖維動力推進片，4,980元。圖／PUMA提供

而PUMA近年以NITRO氮氣中底科技開拓跑鞋市場的可能，在這季推出進階的NITRO Elite菁英版氮氣中底，還採用獨家PWRPLATE純碳纖維動力推進片，全面升級性能，打造Deviate NITRO 2全碳板氮氣跑鞋。相較於第一代的鞋型設計採用更輕量的高透氣機能網布包覆，並於鞋領口和足跟處填充加厚，提升實著舒適度，輔以拼接單絲網布讓整體鞋身兼具輕量及透氣雙大舒適要素。值得關注的是其碳纖維結構採取叉狀切割能有效減輕重量，動態足體形狀設計讓足部扭轉更靈活，實跑時會有種被牽引往前推進的強韌力道，有助步態更加流暢省力有效率。

迪卡儂KD900X高階跑鞋，標榜使用全掌碳纖維中底，3,999元。圖／摘自Decathlon官網

另外，全球最大運動裝備連鎖通路的迪卡儂（Decathlon）在自有產品中，也不落人後，打造KD900X高階跑鞋。迪卡儂與法國化學公司Arkema合作，促成了Pebax VFOAM泡棉的誕生，並成為KD900X鞋的中底一部分。品牌利用創新的蜂窩結構研發出碳纖維板，置於上述的泡棉中，由於全腳掌皆為同一結構，因此號稱可回饋75%能量，帶來比傳統跑鞋高出20%的動力。不過更讓消費者關注的是，迪卡儂KD900X鞋，雖然有著它牌同樣的高規格，但售價卻僅要同等級的三分之二，因此價格極具市場破壞性。