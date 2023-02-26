快訊

T1聯盟／氣氛仍火爆！對手噴「垃圾話」 霍華德推人險再釀衝突

6縣市低溫特報！北部2地「急凍」 入夜清晨恐跌破10度

瑞莎培育體操選手遭黑特 老公護妻怒嗆對方「肥的像豬」被判刑

碳纖維板、氮氣科技加持！新一季話題跑鞋怎麼挑？

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
HOKA CLIFTON 9跑鞋，配以輕量回彈泡棉中底科技，4,880元。圖／HOKA提供
HOKA CLIFTON 9跑鞋，配以輕量回彈泡棉中底科技，4,880元。圖／HOKA提供

台灣近年在跑步、登山等戶外運動風氣與運動訓練課程影響下，有更多消費者投入馬拉松、三鐵、越野跑等運動項目。而其中慢跑是最多人參與的項目，因此造成各家運動品牌跑鞋呈現百花齊放的現象，無論是加入碳纖板還是獨家的氮氣科技，都是目前在跑者間的熱門關注話題。

由專業跑者成立的HOKA其招牌跑鞋CLIFTON系列，今年推出第9代版本，維持Meta Rocker滾動式中底配置，創造穩定性；大底於重點磨損區配置耐磨橡膠，讓鞋重與耐磨平衡。同時這雙鞋配以輕量回彈泡棉中底科技，打造靈活的觸地腳感，而且較前代增加3毫米中底，創造更佳緩震效果；新一代透氣網眼鞋舌翼設計，還可防止滑動增加鞋面穩定包覆性。

PUMA Deviate NITRO 2全碳板氮氣跑鞋，採用獨家PWRPLATE純碳纖維動力推進片，4,980元。圖／PUMA提供
PUMA Deviate NITRO 2全碳板氮氣跑鞋，採用獨家PWRPLATE純碳纖維動力推進片，4,980元。圖／PUMA提供

PUMA近年以NITRO氮氣中底科技開拓跑鞋市場的可能，在這季推出進階的NITRO Elite菁英版氮氣中底，還採用獨家PWRPLATE純碳纖維動力推進片，全面升級性能，打造Deviate NITRO 2全碳板氮氣跑鞋。相較於第一代的鞋型設計採用更輕量的高透氣機能網布包覆，並於鞋領口和足跟處填充加厚，提升實著舒適度，輔以拼接單絲網布讓整體鞋身兼具輕量及透氣雙大舒適要素。值得關注的是其碳纖維結構採取叉狀切割能有效減輕重量，動態足體形狀設計讓足部扭轉更靈活，實跑時會有種被牽引往前推進的強韌力道，有助步態更加流暢省力有效率。

迪卡儂KD900X高階跑鞋，標榜使用全掌碳纖維中底，3,999元。圖／摘自Decathlon官網
迪卡儂KD900X高階跑鞋，標榜使用全掌碳纖維中底，3,999元。圖／摘自Decathlon官網

另外，全球最大運動裝備連鎖通路的迪卡儂（Decathlon）在自有產品中，也不落人後，打造KD900X高階跑鞋。迪卡儂與法國化學公司Arkema合作，促成了Pebax VFOAM泡棉的誕生，並成為KD900X鞋的中底一部分。品牌利用創新的蜂窩結構研發出碳纖維板，置於上述的泡棉中，由於全腳掌皆為同一結構，因此號稱可回饋75%能量，帶來比傳統跑鞋高出20%的動力。不過更讓消費者關注的是，迪卡儂KD900X鞋，雖然有著它牌同樣的高規格，但售價卻僅要同等級的三分之二，因此價格極具市場破壞性。

運動 品牌 PUMA

延伸閱讀

今年開春會員消費額創新高 遠雄廣場228連假大力送點數

宋仲基也掛保證的好穿！Nike跑鞋舒適體驗成搭機必帶裝備

星巴克「買一送一」回來了！連續2天、早上11點就能買

頂著被罵敗家子壓力 永豐餘三代拚出電子標籤王國

相關新聞

碳纖維板、氮氣科技加持！新一季話題跑鞋怎麼挑？

台灣近年在跑步、登山等戶外運動風氣與運動訓練課程影響下，有更多消費者投入馬拉松、三鐵、越野跑等運動項目。而其中慢跑是最多人參與的項目，因此造成各家運動品牌跑鞋呈現百花齊放的現象，無論是加入碳纖板還是獨家的氮氣科技，都是目前在跑者間的熱門關注話題。

跟羽球天后小戴玩鬥拍 Red Bull鬥拍總決賽4月8日開戰

籃球場上的三對三叫「鬥牛」，羽球場上的三對三叫「鬥拍」。「鬥拍」不但是羽球界的隱藏玩法，也是羽球天后戴資穎（小戴）的私藏...

天母「新葡苑」改裝登場 4款點心搶先吃現享86折起

天母大葉高島屋5樓的全新風格生活樓層，自2月24日起開始試營運，也為在地帶來豐富的美食能量。原本位於12樓的「新葡苑 大...

23FW米蘭時裝周／Onitsuka Tiger形塑現代簡約日式常服 泰BL男星Gulf、韓星丁一宇穿新裝捧場品牌大秀

日本時尚品牌Onitsuka Tiger（鬼塚虎）再度由創意總監Andrea Pompilio領軍，以多層次都會風格為主題，參與米蘭時裝周，呈現39套造型。吸引包括了泰國BL劇人氣男星Gulf、韓星丁一宇等人穿上品牌新款服飾前往欣賞，看Onitsuka Tiger如何把運動元素，融入時髦的日常穿搭中。

Ralph Lauren台灣首間雷夫羅倫之家插旗台南 頂級紫標系列、家居系列進駐

台北人真的很羨慕！因為台灣首間Ralph Lauren雷夫羅倫之家，不在台北落腳，而是選擇了古都台南。提供全方位的視覺奢華與傳遞美式經典風格，完整呈現頂級紫標和Ralph Lauren Home家居等系列，讓人不得不前去朝聖

FERRAGAMO秋冬重返好萊塢黃金時代 精準新譯銀幕藝術

FERRAGAMO於米蘭當地時間2月25日午後，於著名地標米蘭Allianz MiCO會議中心舉辦，是首場於此摩登未來感...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦