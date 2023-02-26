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23FW米蘭時裝周／Onitsuka Tiger形塑現代簡約日式常服 泰BL男星Gulf、韓星丁一宇穿新裝捧場品牌大秀

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
日本時尚品牌Onitsuka Tiger以多層次都會風格為主題，參與米蘭時裝周，吸引泰國BL劇人氣男星Gulf（左）前往欣賞。圖／摘自instagram
日本時尚品牌Onitsuka Tiger以多層次都會風格為主題，參與米蘭時裝周，吸引泰國BL劇人氣男星Gulf（左）前往欣賞。圖／摘自instagram

日本時尚品牌Onitsuka Tiger（鬼塚虎）再度由創意總監Andrea Pompilio領軍，以多層次都會風格為主題，參與米蘭時裝周，呈現39套造型。吸引包括了泰國BL劇人氣男星Gulf、韓星丁一宇等人穿上品牌新款服飾前往欣賞，看Onitsuka Tiger如何把運動元素，融入時髦的日常穿搭中。

Onitsuka Tiger以招牌的明亮黃色、黑色裝飾秋冬大秀的場地，加上螢光綠的點綴，讓出席者都能感受到品牌要表達的活力。創意總監Andrea Pompilio在秀後的訪問中提到，「我們為擁有的年輕客戶群感到自豪，而且這群消費者數量正繼續擴大」，說明了Onitsuka Tiger未來的品牌走向。因為去年的秋冬大秀，不過是創意總監Andrea Pompilio替Onitsuka Tiger打造的首個實體時裝秀，因此他仍在踏穩每一步，並修正方向。過去幾季的設計，Andrea Pompilio借鑑了日本文化核心部分，詮釋屬於品牌的現代時裝風格。而這一季Onitsuka Tiger的多層次都會風格也是同樣是自日本傳統服飾「和服」擷取靈感，藉以探討品牌的根源。

泰國BL劇人氣男星Gulf穿上品牌新款服飾前往欣賞Onitsuka Tiger 2023秋冬系列大秀。圖／摘自instagram
泰國BL劇人氣男星Gulf穿上品牌新款服飾前往欣賞Onitsuka Tiger 2023秋冬系列大秀。圖／摘自instagram

像是大秀開場的剪裁寬鬆的羊毛氈西裝，有著合適的比例和像是運動裝的舒適度，就呈現了Andrea Pompilio想要表達的核心概念。Oversized雙排扣短大衣和軍裝風雙排扣大衣採用厚實且有質感的羊毛面料製成、還有安哥拉羊毛製成的針織連帽上衣與寬褲，帶有毛茸茸觸感，給人高級日常服的印象。不容錯過的還有與日本羽絨大廠 Zanter合作的巨型外套、衝鋒衣，或是衍縫鋪棉飛行員夾克、襯衫等厚重服飾。系列中還穿插了數套雪紡紗質的女裝，Onitsuka Tiger想藉由厚、薄單品層疊，去呼應穿上和服過程，也不過是如此，但仍能維持簡潔輪廓。

泰國BL劇人氣男星Gulf穿上品牌新款服飾前往欣賞Onitsuka Tiger 2023秋冬系列大秀。圖／摘自instagram
泰國BL劇人氣男星Gulf穿上品牌新款服飾前往欣賞Onitsuka Tiger 2023秋冬系列大秀。圖／摘自instagram

韓星丁一宇等人穿上品牌新款服飾前往欣賞Onitsuka Tiger 2023秋冬系列大秀。圖／摘自instagram
韓星丁一宇等人穿上品牌新款服飾前往欣賞Onitsuka Tiger 2023秋冬系列大秀。圖／摘自instagram

Onitsuka Tiger 2023秋冬系列有著與日本羽絨大廠Zanter合作的巨型衝鋒衣。圖／摘自Onitsuka Tiger facebook
Onitsuka Tiger 2023秋冬系列有著與日本羽絨大廠Zanter合作的巨型衝鋒衣。圖／摘自Onitsuka Tiger facebook

Onitsuka Tiger 2023秋冬系列針織連帽上衣與寬褲，帶有毛茸茸觸感，給人高級日常服的印象。圖／摘自Onitsuka Tiger facebook
Onitsuka Tiger 2023秋冬系列針織連帽上衣與寬褲，帶有毛茸茸觸感，給人高級日常服的印象。圖／摘自Onitsuka Tiger facebook

Onitsuka Tiger 2023秋冬系列軍裝風雙排扣大衣採用厚實且有質感的羊毛面料製成。圖／摘自Onitsuka Tiger facebook
Onitsuka Tiger 2023秋冬系列軍裝風雙排扣大衣採用厚實且有質感的羊毛面料製成。圖／摘自Onitsuka Tiger facebook

Onitsuka Tiger 2023秋冬系列呈現了衍縫鋪棉襯衫，帶出材質對比的趣味。圖／摘自Onitsuka Tiger facebook
Onitsuka Tiger 2023秋冬系列呈現了衍縫鋪棉襯衫，帶出材質對比的趣味。圖／摘自Onitsuka Tiger facebook

亮橘色的飛行員外套與衍縫鋪棉襯衫，都是Onitsuka Tiger 2023秋冬系列的重點單品。圖／摘自Onitsuka Tiger facebook
亮橘色的飛行員外套與衍縫鋪棉襯衫，都是Onitsuka Tiger 2023秋冬系列的重點單品。圖／摘自Onitsuka Tiger facebook

藉由雪紡紗質女裝的推出，Onitsuka Tiger透過厚、薄單品的層疊，呼應穿上和服過程。圖／摘自Onitsuka Tiger facebook
藉由雪紡紗質女裝的推出，Onitsuka Tiger透過厚、薄單品的層疊，呼應穿上和服過程。圖／摘自Onitsuka Tiger facebook

藉由雪紡紗質女裝的推出，Onitsuka Tiger透過厚、薄單品的層疊，呼應穿上和服過程。圖／摘自Onitsuka Tiger facebook
藉由雪紡紗質女裝的推出，Onitsuka Tiger透過厚、薄單品的層疊，呼應穿上和服過程。圖／摘自Onitsuka Tiger facebook

品牌 日本 米蘭

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