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格蘭利威打造首座快閃精品店 3月3日起進駐麗晶精品

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
格蘭利威首座快閃精品店，將於3月3日起正式進駐麗晶精品 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
格蘭利威首座快閃精品店，將於3月3日起正式進駐麗晶精品 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

單一麥芽蘇格蘭威士忌全球領導品牌格蘭利威（The Glenlivet），以「奢創高年份」為主軸，打造品牌首座快閃精品店，自3月3日起至28日止，將進駐被譽為「全台精品首府」的麗晶精品，於快閃精品店的「品鑑區」販售品牌全系列酒款。

除了能夠購買格蘭利威系列酒款之外，快閃精品店更開放給消費者付費報名的深度品酩體驗「奢創桶藝．利威舍宴」品酩會，持續貫徹「台味覺醒」精神，以格蘭利威全新奢創高年份系列為核心，攜手台北晶華酒店華麗翻轉早年富貴人家宴席的私藏府城「阿舍宴」，將品酩體驗推上無與倫比的頂奢境界。

格蘭利威「奢創桶藝．利威舍宴」品酩會，華奢鉅獻全新奢創高年份系列18年、21年，以繁複桶藝展現富饒口感，搭配為利威量身打造的阿舍宴菜色，開拓台菜與威士忌跨界交鋒的嶄新面貌。

榮獲超過50面國際烈酒金獎的格蘭利威奢創18年，交織流傳百年的嫁妝菜「白玉鳳眼」與工序繁複的經典「五印酢醋蝦 」，激盪出馥郁多重的味蕾驚喜。

奢創21年則搭配「鹹酥糖燻八寶雞」，這是格蘭利威邀請台菜廚神阿發師與其女兒共同開發出來的獨門菜色，師法阿舍宴經典的布袋雞，融入台式鹹酥概念新創而成，將八寶食材完整封藏於剔除雞骨的小春雞內，極致展現精細刀工與套疊菜色之美學，正與奢創21年開創繁桶奧秘的工藝相互呼應。

格蘭利威「奢創桶藝．利威舍宴」品酩會，每場次每位 2,980元（當日現場可折抵購買格蘭利威酒款消費金額600元，每人每次僅限折抵乙次），活動網址：http://s.accupass.com/FDojl2

◎格蘭利威快閃精品店資訊

．營業日期：2023年3月3日至3月28日

．營業時間：每週一至五 11:00 至 17:00，每週六 15:00 至 17:00，每周日18:00至21:30

．地址：台北市中山北路二段39巷3號（台北晶華酒店B1麗晶精品Chaumet櫃位正對面）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

格蘭利威奢創18年搭配工序繁複的經典「五印酢醋蝦 」。圖／保樂力加提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
格蘭利威奢創18年搭配工序繁複的經典「五印酢醋蝦 」。圖／保樂力加提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
格蘭利威奢創21年搭配「鹹酥糖燻八寶雞」。圖／保樂力加提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
格蘭利威奢創21年搭配「鹹酥糖燻八寶雞」。圖／保樂力加提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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