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Ralph Lauren台灣首間雷夫羅倫之家插旗台南 頂級紫標系列、家居系列進駐

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
藝人陳昊森在日前登上時尚封面時，便詮釋Ralph Lauren Purple Label系列男裝系列服飾。圖／摘自微博
藝人陳昊森在日前登上時尚封面時，便詮釋Ralph Lauren Purple Label系列男裝系列服飾。圖／摘自微博

台北人真的很羨慕！因為台灣首間Ralph Lauren雷夫羅倫之家，不在台北落腳，而是選擇了古都台南。提供全方位的視覺奢華與傳遞美式經典風格，完整呈現頂級紫標和Ralph Lauren Home家居等系列，讓人不得不前去朝聖。

台灣首間Ralph Lauren雷夫羅倫之家，不在台北落腳，而是選擇了古都台南。圖／Ralph Lauren提供
台灣首間Ralph Lauren雷夫羅倫之家，不在台北落腳，而是選擇了古都台南。圖／Ralph Lauren提供

位於台南的雷夫羅倫之家面積逾百坪，店內裝潢完整承襲品牌「Modern摩登」設計概念，融合頂級奢華與舒適的美式經典生活方式。透過馬鞍皮配色木材，搭配古銅與黃銅板點綴，以及經過磚紋處理的大理石地板，彰顯摩登大器。而且店內陳列家具皆來自Ralph Lauren Home家居系列，包含皮革沙發、桌子、手工編織黃麻地毯及圖騰織紋地毯，處處皆可感受到品牌低調奢華風格。

值得一提的是，台灣首間Ralph Lauren雷夫羅倫之家不僅上市了最新春夏服飾，還獨家銷售頂級Purple Label系列男、女裝。藝人陳昊森在日前登上時尚封面時，便是詮釋這系列的服飾；打破過往以快閃店形式，正式進駐雷夫羅倫之家。

kate spade new york在台北新光三越A8館，打造期間限定店，設計以經典綠色及黑白經典菱格為主軸。圖／kate spade new york提供
kate spade new york在台北新光三越A8館，打造期間限定店，設計以經典綠色及黑白經典菱格為主軸。圖／kate spade new york提供

另外，紐約時尚品牌kate spade new york在今年歡慶創立30周年，首次與全球色彩權威Pantone合作，設計推出專屬經典綠色。並以此色為主軸的全系列商品，其中包含包款、服飾、配飾、腕表、生活用品與傢俱裝飾等。不僅如此，kate spade new york還在台北新光三越A8館，打造期間限定店，設計以經典綠色及黑白經典菱格為主軸，為顧客打造輕鬆舒適的購物環境。而且先前於高雄展出的巨型sam手提包裝置藝術，也移師到台北，陳列至3月12日為止。

Ralph Lauren雷夫羅倫之家，面積逾百坪，店內裝潢完整承襲品牌「Modern摩登」設計概念，融合頂級奢華與舒適的美式經典生活方式。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren雷夫羅倫之家，面積逾百坪，店內裝潢完整承襲品牌「Modern摩登」設計概念，融合頂級奢華與舒適的美式經典生活方式。圖／Ralph Lauren提供

kate spade new york先前於高雄展出的巨型sam手提包裝置藝術，也移師到台北，陳列至3月12日為止。圖／kate spade new york提供
kate spade new york先前於高雄展出的巨型sam手提包裝置藝術，也移師到台北，陳列至3月12日為止。圖／kate spade new york提供

kate spade new york藝術花卉系列sam立體花朵小號手提包，15,200元。圖／kate spade new york提供
kate spade new york藝術花卉系列sam立體花朵小號手提包，15,200元。圖／kate spade new york提供

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