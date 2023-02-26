FERRAGAMO秋冬重返好萊塢黃金時代 精準新譯銀幕藝術

FERRAGAMO於米蘭當地時間2月25日午後，於著名地標米蘭Allianz MiCO會議中心舉辦，是首場於此摩登未來感的彗星造型建築舉辦的時裝秀。秀場以午夜藍與奶油白色為主要視覺，襯托創意總監Maximilian Davis本季以1950年好萊塢銀幕美學為靈感的系列創作。好萊塢女星鄔瑪舒曼、韓國男團NCT成員JENO（李帝努）與韓國女團（G）I-DLE隊長SO-YEON、Z世代時尚新寵跨性別演員Hunter Schafer等亦出席看秀。

韓國男團NCT成員JENO與藝術總監Maximilian Davis於FERRAGAMO 2023秋冬系列發表活動合影。圖／FERRAGAMO提供

從午夜藍色中走出來的第一套秀服就以1950年代慣用的繭型線條和全新Wanda手拿包，精準地勾勒出本季服裝的主題輪廓：50年代的好萊塢，以及歷史經典的重新檢視。「1930年代，Ferragamo透過為電影打造鞋履而逐漸壯大，到1950年代已與蘇菲亞羅蘭（Sophia Loren）和瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）這樣的著名影星建立了親密關係。她們的優雅美麗令人著迷，我以她們的著裝風格為靈感，同時著眼於當代時尚美學的煥新詮釋，」Maximilian Davis說。對品牌創辦人Salvatore Ferragamo而言，這個輝煌時代的好萊塢，幾乎是他的第二故鄉，而Maximilian Davis獨樹一幟的精準流暢剪裁，更為50年代經典款式與廓形，注入純粹的幾何意趣，使整體服裝充滿希望的鮮明未來主義氣息。

看似會出現在古典電影明星身上的服裝都以化繁為簡的美學重新詮釋：禮服長裙以光感白色尼龍材質製作；1950年代的繭型線條則重新詮釋了經典的短版飛行員夾克和襯衫；擴大肩線的傳統輪廓，以收腰設計與舒適隨性的彈力羊毛華達呢變成更為是百搭的當代版本；裙擺大衣與露肩剪裁則為雙面剪裁西裝等迷人單品注入摩登氣息。

但優雅不只是當代FERRAGAMO的唯一形象，1950年代也是叛逆「壞男孩」的年代：Maximilian Davis為西裝和工作服配上拉鍊、拉下暗藏撞色皮革，洋裝和禮服在一轉身、一跨步的瞬間露出鮮明的撞色巧思，飛車黨的典型元素透過絲絨面料、點綴金漆的牛仔褲、白色人造絲背心、以及粗楦布洛克鞋完美融入。飄逸的蝙蝠袖和文藝復興時代的袍服垂墜細節洋溢慵懶優雅風情，而金屬迷你洋裝和漆皮單品則帶有性感張狂的戀物風格。