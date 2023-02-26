不再遙不可及 半價就能入手孫芸芸、舒淇愛牌太陽眼鏡

你也是眼鏡控嗎？那麼對於受到許多時尚潮人喜愛的眼鏡品牌LINDA FARROW一定不陌生，設計時髦又精緻也是孫芸芸、舒淇等人的愛牌之一，不過通常動輒要價破萬元，非輕易就能入手。所以H&M旗下的高端品牌COS在這季就推出聯名系列，價格直接對半砍，讓喜歡LINDA FARROW眼鏡的人，也多了親近的機會。

LINDA FARROW成立於1970年，創建同名品牌的設計師Linda Farrow也是最早將太陽鏡視為時尚的人之一，她推出了一個又一個前衛系列，迅速崛起並廣受好評。不過在80年代時，設計師Linda Farrow選擇回歸家庭，因此暫停品牌經營，沉寂多年後，品牌LINDA FARROW由設計師的兒子Simon Jablon接手，並在2003年回歸，將其母親的原創設計系列，重新詮釋，獲得時髦人士的追捧；至今擁有30多家獨立門市和特許經營店、產品銷售遍及全球。

COS與LINDA FARROW的聯名方型醋酸纖維墨鏡，約5,400元。

而和COS的聯名，Simon Jablon則表示，想確保在這次合作中有適合所有臉型的設計，因此挑選5款經典樣式，包括方框醋酸纖維墨鏡、方框金屬墨鏡、飛行員金屬框墨鏡、圓形半框墨鏡和長型框醋酸纖維墨鏡。還專門為合作系列開發特殊的C型設計，其靈感不僅來自COS標誌，也是LINDA FARROW鏡框的招牌元素之一。對消費者而言，COS與LINDA FARROW的聯名墨鏡，最貴的單價不到6,000元，等於是原品牌的一半而已，因此受到時尚迷的矚目。

潮流眼鏡品牌Gentle Monster與時裝品牌Maison Margiela聯手推出全新限定系列。圖／Gentle Monster提供

除了COS與LINDA FARROW的聯名墨鏡之外，潮流眼鏡品牌Gentle Monster與時裝品牌Maison Margiela聯手推出全新限定系列，透過11款墨鏡鏡及光學眼鏡款式。由Maison Margiela創意總監John Galliano先生和Gentle Monster共同構思，並從高級訂製服裝系列中獲得靈感及啟發，利用黑、白、灰、米白、透明及玳瑁等色彩，貫穿在不同框架設計當中，還在鏡臂內側印上Maison Margiela經典數字標識 「8」。多款太陽眼鏡的鏡臂上還將Maison Margiela招牌白色四縫線真實地還原。

這系列的特別包裝從Maison Margiela經典手袋Glam Slam中汲取靈感，以手工縫製的馬特拉斯紋（matelassé）作為眼鏡袋的設計亮點，展現了品牌雙方對於創意和自我表達的高度追求。

Gentle Monster與Maison Margiela聯名系列，特別包裝從Maison Margiela經典手袋Glam Slam中汲取靈感，作為眼鏡袋設計亮點。圖／Gentle Monster提供