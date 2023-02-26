傳奇芭蕾明星最美告別！巴黎歌劇院也穿上香奈兒

日前，香奈兒（CHANEL）攜手巴黎歌劇院芭蕾舞團（Opéra national de Paris Ballet）向知名舞蹈明星Patrick Dupond致敬。2021年離世的Patrick，曾擔任歌劇院首席舞者與舞蹈部負責人，並於2021年離世。CHANEL亦為這次活動設計會場，在巴黎歌劇院大廳內，以木製大蝴蝶結吊掛貫穿主階梯，生動而壯闊地呼應芭蕾舞鞋上的蝴蝶結元素與與高級訂製服世界。

香奈兒長期支持舞蹈藝術，品牌創始人嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）就與Ballet Russe有密切往來合作，品牌一層為舞蹈表演創作服裝。此次活動亦品牌大使惠特妮皮克（Whitney Peak）、凡妮莎帕哈迪（Vanessa Paradis）、琳娜庫德里（Lyna Khoudri）、 安娜瑪麗亞沃特魯梅（Anamaria Vartolomei）等人都盛裝出席，法國西班牙編舞家布蘭卡李（Blanca Li）、法國女演員Karidja Toure等亦現身晚宴。 香奈兒品牌大使凡妮莎帕哈迪穿香奈兒2022/23 Métiers d'art工坊系列印花透視感洋裝斗篷、配戴香奈兒頂級珠寶。圖／香奈兒提供 品牌大使惠特妮皮克穿香奈兒2022/23 Métiers d'art工坊系列黑色花卉蕾絲連身褲、外套與短裙。圖／香奈兒提供 法國西班牙編舞家布蘭卡李出席致敬舞者Patrick Dupond—巴黎歌劇院舞蹈晚宴。圖／香奈兒提供 香奈兒品牌大使琳娜庫德里穿2022春夏高級訂製服系列白色斜紋軟呢外套與黑白條紋編織荷葉長裙，配戴香奈兒頂級珠寶。圖／香奈兒提供 法國女演員Karidja Toure穿香奈兒2021/22 Métiers d'art工坊系列黑色羊毛混絲質開襟衫與長裙。圖／香奈兒提供 香奈兒品牌大使安娜瑪麗亞沃特魯梅穿著香奈兒2022/23 Cruise度假系列黑色金蔥抹胸洋裝、配戴香奈兒高級珠寶。圖／香奈兒提供 Pluie de Cometes 18K白金鑲鑽戒指。圖／香奈兒提供 Coco Crush 18K黃金戒指小型款。圖／香奈兒提供 品牌大使惠特妮皮克穿香奈兒2022/23 Métiers d'art工坊系列黑色花卉蕾絲連身褲、外套與短裙。圖／香奈兒提供 香奈兒品牌大使凡妮莎帕哈迪穿香奈兒2022/23 Métiers d'art工坊系列印花透視感洋裝斗篷、配戴香奈兒頂級珠寶。圖／香奈兒提供 Lune Talisman 18K白金鑲鑽戒指。圖／香奈兒提供 Magnetique耳環，18K黃金、雕刻水晶鑲嵌鑽石。圖／香奈兒提供 品牌大使惠特妮皮克穿香奈兒2022/23 Métiers d'art工坊系列黑色花卉蕾絲連身褲、外套與短裙。圖／香奈兒提供 Comete Couture 18K白金鑲鑽耳環。圖／香奈兒提供 香奈兒品牌大使安娜瑪麗亞沃特魯梅穿著香奈兒2022/23 Cruise度假系列黑色金蔥抹胸洋裝、配戴香奈兒高級珠寶。圖／香奈兒提供 香奈兒品牌大使琳娜庫德里穿2022春夏高級訂製服系列白色斜紋軟呢外套與黑白條紋編織荷葉長裙，配戴香奈兒頂級珠寶。圖／香奈兒提供 法國女演員Karidja Toure穿香奈兒2021/22 Métiers d'art工坊系列黑色羊毛混絲質開襟衫與長裙。圖／香奈兒提供