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傳奇芭蕾明星最美告別！巴黎歌劇院也穿上香奈兒
日前，香奈兒（CHANEL）攜手巴黎歌劇院芭蕾舞團（Opéra national de Paris Ballet）向知名舞蹈明星Patrick Dupond致敬。2021年離世的Patrick，曾擔任歌劇院首席舞者與舞蹈部負責人，並於2021年離世。CHANEL亦為這次活動設計會場，在巴黎歌劇院大廳內，以木製大蝴蝶結吊掛貫穿主階梯，生動而壯闊地呼應芭蕾舞鞋上的蝴蝶結元素與與高級訂製服世界。
香奈兒長期支持舞蹈藝術，品牌創始人嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）就與Ballet Russe有密切往來合作，品牌一層為舞蹈表演創作服裝。此次活動亦品牌大使惠特妮皮克（Whitney Peak）、凡妮莎帕哈迪（Vanessa Paradis）、琳娜庫德里（Lyna Khoudri）、 安娜瑪麗亞沃特魯梅（Anamaria Vartolomei）等人都盛裝出席，法國西班牙編舞家布蘭卡李（Blanca Li）、法國女演員Karidja Toure等亦現身晚宴。
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