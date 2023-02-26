免費送料理、優惠1個月！饗泰多、開飯川食堂插旗天母

繼果然匯天母店開幕後，饗賓餐旅旗下的川菜餐廳「開飯川食堂」、泰菜「饗泰多」也已於2月24日接力插旗天母的大葉高島屋，為天母民眾帶來全新的美食選擇。為慶祝新店開幕，還有多款期間限定料理，並有滿額送優待券、打卡送料理等多種優惠。

新開幕的「開飯川食堂」天母店，乃是品牌第27家分店，店內共112坪，設有144席座位。店內同樣提供招牌的花椒炸蛋、流口水雞、麻婆燒豆腐、梅汁二弄雞等菜色，另外還有天母店限定料理「「酸菜牛尬刈包」與「黃金鑲蛋炒鮮筍」。前者是以大火翻炒牛肉粒、酸菜醬香入味，一起包進刈包中再撒上花生粉，口口滿足。黃金鑲蛋炒鮮筍則選用綠竹筍外裹鹹蛋黃，搭配蛋酥上桌，脆口鮮甜又帶著鹹香。

主打泰式料理的「饗泰多」天母店，則是品牌的第11間分店，共114坪、156個座位。其中天母店限定的「泰烤無骨牛小排」，將無骨牛小排搭配羅望子沾醬，帶來清新的風味。「帕能咖哩燴肋排」則以椰奶為基底的帕能咖哩醬，為豬肋排賦予濃郁口感。

為慶祝新店開幕，3月31日前，至開飯川食堂天母店內用單筆消費滿1,500元，送「催淚蛋」兌換券1張；3月3日前，內用滿低消並於fb/ig公開打卡，送「鐵漢柔情」1份；3月17日前內用並評論5星好評，送「熊貓哥黑白配生乳捲」1份。