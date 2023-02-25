快訊

挨批高教政策「誤人子弟」 教育部晚間回應了

蔡天鳳前親家「沒有遺產繼承權」怎還涉殘忍碎屍？ 律師曝恐怖動機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

23米蘭時裝周 TOD'S秀「義式遐想」皮革工藝信手捻來

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
品牌的T字母金屬裝飾、柔軟的Gommino豆豆鞋、巧妙混合軍事與運動風格，都是本季TOD'S 2023秋冬女裝亮點。圖／TOD'S提供（合成圖）
品牌的T字母金屬裝飾、柔軟的Gommino豆豆鞋、巧妙混合軍事與運動風格，都是本季TOD'S 2023秋冬女裝亮點。圖／TOD'S提供（合成圖）

米蘭時裝周刻正進行，義大利精品品牌TOD’S昨日傍晚甫發表了2023秋冬全系列女裝，包含品牌好友榮倉奈奈、肖戰、劉詩詩都到場看秀，一同欣賞由品牌創意總監Walter Chiapponi主導的45套全新創意。

代表TOD’S品牌首字母的首字母T，本季大量出現在各種裝飾細節，像是男鞋的繫帶、多種包款的扣環、或是包款側邊的金屬裝飾。飛行員風格的寬版腰帶，搭配上高腰、大墊肩、高腰打褶褲，偷渡了1980年代的懷舊。

品牌經典的Gommino豆豆鞋則在本季風格大變身，結合了芭蕾舞的X綁帶設計，並不時結合粒面毛絨，以及皮革與緞面、色彩的拼接，令人耳目一新。包款系列則主打T Case、T Timeless郵差包的迷你版、或Di Bag，並全數運用了TOD’S經典的皮革包款工藝。

附有寬版腰帶、超大墊肩的連身皮裙，展現出了鬆緊有度的愜意，而同樣以皮革打造的皮襯衫、附腰帶高腰皮褲，更展現出TOD’S對皮革的信手捻來。在帽簷、腰際加以運動風的超長抽繩，一旦搭配上風衣的黑色滾邊，疊加出餘蘊深長的優雅運動風貌。寬鬆、無領片的單扣西裝上衣看似簡約，但展現了一種克己復禮的內斂自信。而超大翻領的直條紋長風衣裙則以黑面、白條紋，展現源自義大利的自信、輕快與行動活力。

超長的運動抽繩設計，讓原本愜意的連毛長大衣，偷渡了幾分運動雅興。圖／TOD'S提供
超長的運動抽繩設計，讓原本愜意的連毛長大衣，偷渡了幾分運動雅興。圖／TOD'S提供
黑色直條紋的風衣式連身裙，展現了TOD'S信手捻來的義式優雅。圖／TOD'S提供
黑色直條紋的風衣式連身裙，展現了TOD'S信手捻來的義式優雅。圖／TOD'S提供
以柔軟Nappa皮革製成的短版窄身的飛行員夾克搭配上迷你裙，宛如化身飛翔晴空的女飛官。圖／TOD'S提供
以柔軟Nappa皮革製成的短版窄身的飛行員夾克搭配上迷你裙，宛如化身飛翔晴空的女飛官。圖／TOD'S提供
榮倉奈奈除了出席看秀，更前往TOD'S專賣店，宛如整個精品店都是她的伸展台。圖／翻攝自 IG @ nana_eikura
榮倉奈奈除了出席看秀，更前往TOD'S專賣店，宛如整個精品店都是她的伸展台。圖／翻攝自 IG @ nana_eikura
米蘭時裝周刻正進行，義大利精品品牌TOD’S昨日傍晚甫發表了2023秋冬全女裝的全數45套創意。圖／TOD'S提供（合成圖）
米蘭時裝周刻正進行，義大利精品品牌TOD’S昨日傍晚甫發表了2023秋冬全女裝的全數45套創意。圖／TOD'S提供（合成圖）

品牌 義大利

延伸閱讀

蔡依林前進米蘭時裝周 辣秀深V附贈不科學超模九頭身

劉詩詩沒P圖被酸「一股姨味」！36歲狀態現形　同框Joy、榮倉奈奈靠紅衣搶鏡

Rolls-Royce電氣化之路已定　將逐步轉換純電動力！

比利時王室愛用包新貨到！天藍、雪酪黃、蘆葦綠...每一色都太欠收！

相關新聞

超美！「上帝的部落」司馬庫斯櫻花滿開 管制時間延長

有「上帝的部落」美譽的新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落，栽種的2000多株櫻花自2月起陸續綻放，228連假達到滿開盛況，粉嫩點綴...

23米蘭時裝周 TOD'S秀「義式遐想」皮革工藝信手捻來

米蘭時裝周刻正進行，義大利精品品牌TOD’S昨日傍晚甫發表了2023秋冬全系列女裝，包含品牌好友榮倉奈奈、肖戰、劉詩詩都...

充滿東方風情！Jo Malone London東方花園系列迎接春意

迎接春天之際，身上的香味也可以跟著換季與捎來春意了！Jo Malone London在2023年的東方花園系列，以亞洲地...

蔡依林前進米蘭時裝周 辣秀深V附贈不科學超模九頭身

每年舉辦的米蘭時裝周，無疑會是精品產業的年度盛會。近日蔡依林便受邀前往米蘭時裝周的寶格麗（BVLGARI）秋冬配件發表，...

招桃花神器！香奈兒COCO潤唇膏推2新色一擦讓人秒心動

春暖花開之際，想要更為彰顯魅力，又加上口罩禁令開放，想要完美展現亮眼一面，一支顯色唇膏是重點核心。香奈兒COCO持色潤唇...

「表情包」Hanni「女武神」 三吉彩花同框GUCCI米蘭大秀

GUCC昨日晚間於米蘭時裝周期間發表了23秋冬女裝，全數合計53套全新時裝，更有包含韓團New Jeans的Hanni、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦