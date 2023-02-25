23米蘭時裝周 TOD'S秀「義式遐想」皮革工藝信手捻來

米蘭時裝周刻正進行，義大利精品品牌TOD’S昨日傍晚甫發表了2023秋冬全系列女裝，包含品牌好友榮倉奈奈、肖戰、劉詩詩都到場看秀，一同欣賞由品牌創意總監Walter Chiapponi主導的45套全新創意。

代表TOD’S品牌首字母的首字母T，本季大量出現在各種裝飾細節，像是男鞋的繫帶、多種包款的扣環、或是包款側邊的金屬裝飾。飛行員風格的寬版腰帶，搭配上高腰、大墊肩、高腰打褶褲，偷渡了1980年代的懷舊。

品牌經典的Gommino豆豆鞋則在本季風格大變身，結合了芭蕾舞的X綁帶設計，並不時結合粒面毛絨，以及皮革與緞面、色彩的拼接，令人耳目一新。包款系列則主打T Case、T Timeless郵差包的迷你版、或Di Bag，並全數運用了TOD’S經典的皮革包款工藝。