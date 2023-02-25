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23米蘭時裝周 TOD'S秀「義式遐想」皮革工藝信手捻來
米蘭時裝周刻正進行，義大利精品品牌TOD’S昨日傍晚甫發表了2023秋冬全系列女裝，包含品牌好友榮倉奈奈、肖戰、劉詩詩都到場看秀，一同欣賞由品牌創意總監Walter Chiapponi主導的45套全新創意。
代表TOD’S品牌首字母的首字母T，本季大量出現在各種裝飾細節，像是男鞋的繫帶、多種包款的扣環、或是包款側邊的金屬裝飾。飛行員風格的寬版腰帶，搭配上高腰、大墊肩、高腰打褶褲，偷渡了1980年代的懷舊。
品牌經典的Gommino豆豆鞋則在本季風格大變身，結合了芭蕾舞的X綁帶設計，並不時結合粒面毛絨，以及皮革與緞面、色彩的拼接，令人耳目一新。包款系列則主打T Case、T Timeless郵差包的迷你版、或Di Bag，並全數運用了TOD’S經典的皮革包款工藝。
附有寬版腰帶、超大墊肩的連身皮裙，展現出了鬆緊有度的愜意，而同樣以皮革打造的皮襯衫、附腰帶高腰皮褲，更展現出TOD’S對皮革的信手捻來。在帽簷、腰際加以運動風的超長抽繩，一旦搭配上風衣的黑色滾邊，疊加出餘蘊深長的優雅運動風貌。寬鬆、無領片的單扣西裝上衣看似簡約，但展現了一種克己復禮的內斂自信。而超大翻領的直條紋長風衣裙則以黑面、白條紋，展現源自義大利的自信、輕快與行動活力。
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