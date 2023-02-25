充滿東方風情！Jo Malone London東方花園系列迎接春意

迎接春天之際，身上的香味也可以跟著換季與捎來春意了！Jo Malone London在2023年的東方花園系列，以亞洲地區最具代表性的花卉為靈感主題，共打造出一系列香水、身體與居家香氛。東方花園系列靈感都來自亞洲的花朵，且都是大家耳熟能詳，包括睡蓮、桂花、星玉蘭、水梨花蕾，都是白色花卉，卻都能帶來最嬌貴的香氣，且該系列採用獨特的圓弧瓶身、春天色彩瓶蓋，特別值得收藏或送禮。

星玉蘭香水訴說的真摯與報恩，奶油白的花瓣格外嬌貴，搭配檸檬、紫蘇葉與生薑，讓整體香氣清新，再以橙花和玉蘭葉糅合星玉蘭花心，呈現出優雅的質感，最後的檀香與琥珀，一噴就激發感性。

桂花香水呈現出美好與高尚，有著淡柔的香氣，以苦橙葉、柑橘營造出明亮感，桂花、橙花與白桃的揉合，充滿豐富的嗅覺感，羊絨木和雪松最後帶來一種溫暖感；水梨花蕾香水帶來一種陽光感，帶著恬靜的果香，以檸檬與綠葉襯托出甜味，蘋果與玫瑰讓香氣更有豐富層次，檀香、白麝香與琥珀讓香味更為悠遠繚繞。

線上獨家販售的睡蓮香水，代表著高雅與聖潔，以橙花與生薑喚醒，睡蓮帶來清新脫俗的氣息，點綴著茉莉花，最後麝香與琥珀木讓香味呈現內斂與溫柔氣質。