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充滿東方風情！Jo Malone London東方花園系列迎接春意

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
Jo Malone London合歡花擴香／165ml／4,150元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London合歡花擴香／165ml／4,150元。圖／Jo Malone London提供

迎接春天之際，身上的香味也可以跟著換季與捎來春意了！Jo Malone London在2023年的東方花園系列，以亞洲地區最具代表性的花卉為靈感主題，共打造出一系列香水、身體與居家香氛。東方花園系列靈感都來自亞洲的花朵，且都是大家耳熟能詳，包括睡蓮、桂花、星玉蘭、水梨花蕾，都是白色花卉，卻都能帶來最嬌貴的香氣，且該系列採用獨特的圓弧瓶身、春天色彩瓶蓋，特別值得收藏或送禮。

星玉蘭香水訴說的真摯與報恩，奶油白的花瓣格外嬌貴，搭配檸檬、紫蘇葉與生薑，讓整體香氣清新，再以橙花和玉蘭葉糅合星玉蘭花心，呈現出優雅的質感，最後的檀香與琥珀，一噴就激發感性。

桂花香水呈現出美好與高尚，有著淡柔的香氣，以苦橙葉、柑橘營造出明亮感，桂花、橙花與白桃的揉合，充滿豐富的嗅覺感，羊絨木和雪松最後帶來一種溫暖感；水梨花蕾香水帶來一種陽光感，帶著恬靜的果香，以檸檬與綠葉襯托出甜味，蘋果與玫瑰讓香氣更有豐富層次，檀香、白麝香與琥珀讓香味更為悠遠繚繞。

線上獨家販售的睡蓮香水，代表著高雅與聖潔，以橙花與生薑喚醒，睡蓮帶來清新脫俗的氣息，點綴著茉莉花，最後麝香與琥珀木讓香味呈現內斂與溫柔氣質。

另外還推出合歡花擴香、星玉蘭髮香噴霧，讓居家香氛更為完整。

Jo Malone London桂花香水／100ml／5,800元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London桂花香水／100ml／5,800元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London睡蓮香水／100ml／5,800元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London睡蓮香水／100ml／5,800元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London推出2023東方花園系列香氛。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London推出2023東方花園系列香氛。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London星玉蘭香水／100ml／5,800元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London星玉蘭香水／100ml／5,800元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London水梨花蕾香水／100ml／5,800元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London水梨花蕾香水／100ml／5,800元。圖／Jo Malone London提供

換季 柑橘

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