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蔡依林前進米蘭時裝周！辣秀深V附贈不科學超模九頭身

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Serpentine Pouch藍寶石色拼接丹寧布手拿包，12萬4,500元。圖／BVLGARI提供
Serpentine Pouch藍寶石色拼接丹寧布手拿包，12萬4,500元。圖／BVLGARI提供

每年舉辦的米蘭時裝周，無疑會是精品產業的年度盛會。近日蔡依林便受邀前往米蘭時裝周的寶格麗（BVLGARI）秋冬配件發表，第一手欣賞了以「Kaleidoscopia奇幻萬花筒」為主題的Serpenti系列包款、織品、太陽眼鏡等全系列年度精品，成為時裝周與精品的VVIP。

現身米蘭寶格麗展間的蔡依林，雖然全身黑色連身造型但細節大有玄機，其黑色連身上衣不僅正面開深V，兩側更大膽鏤空、秀出穠纖合度的腰身；下半身的寬直筒長褲則飾有銀色金屬球型裝飾，整體視覺更讓蔡依林呈現宛如九頭身的氣勢，辣度破表。

本次於米蘭發表的寶格麗秋冬精品，其中全新款式Serpenti Forever Bay將在三月上市，並以桃紅碧璽色、地中海青金石色、鮮豔祖母綠色，挑動春日的浪漫能量。包含Serpentine Vertical Tote手提托特包、Serpentine Pouch手拿包與Serpenti Forever East-West肩背包等包款則聚焦於「Vibrant Summer歡騰夏日」主題，並以銀色條紋或鏡面小牛皮的閃耀光澤，預告盛夏海灘與派對的愉悅時光。

特別推薦的包款則有一枚Serpenti Forever Top Handle淡金色小牛皮手提肩背包，是專為Serpenti 75周年盛大獻上。淡金色小牛皮的包款內運用以水晶玫瑰色Nappa小羊皮為內襯，首釦環上則以黑色鋯石裝飾了蛇鱗、黑色縞瑪瑙則幻化為靈蛇雙眸，深邃冷凝。包款內外將有3個夾層與客製化妝鏡，背面再鑲以BLVGARI金屬Logo。

織品系列自寶石的閃耀色彩得到靈感，復將羅馬康多緹大道的寶格麗旗艦店、旅遊、世界地圖等元素以插畫風格巧妙重現於印花斜紋絲巾，而包含Serpenti貓眼形醋酸纖維太陽眼鏡、BULGARI BULGARI飛行員式的多款太陽眼鏡，更將以幾何輪廓與風格的協奏，勢必成為風格女子或男仕臉上、最奢華的閃耀寶石。

蔡依林受邀前往米蘭時裝周的寶格麗（BVLGARI）秋冬配件發表，更大秀纖腰與九頭身超模身形。
蔡依林受邀前往米蘭時裝周的寶格麗（BVLGARI）秋冬配件發表，更大秀纖腰與九頭身超模身形。
SenpentiI貓眼形醋酸纖維太陽眼鏡，23,100元。圖／BVLGARI提供
SenpentiI貓眼形醋酸纖維太陽眼鏡，23,100元。圖／BVLGARI提供
Roman Wonders皇家紅寶石色印花斜紋絲巾，18,900元。圖／BVLGARI提供
Roman Wonders皇家紅寶石色印花斜紋絲巾，18,900元。圖／BVLGARI提供
Serpenti Forever Bay地中海青金石色小牛皮肩背包，79,400元。圖／BVLGARI提供
Serpenti Forever Bay地中海青金石色小牛皮肩背包，79,400元。圖／BVLGARI提供
蔡依林受邀前往米蘭時裝周的寶格麗（BVLGARI）秋冬配件發表，更大秀纖腰與九頭身超模身形。圖／BVLGARI提供
蔡依林受邀前往米蘭時裝周的寶格麗（BVLGARI）秋冬配件發表，更大秀纖腰與九頭身超模身形。圖／BVLGARI提供
寶格麗於米蘭時裝周期間，一口氣發表了2023年度系列包款、織品與太陽眼鏡。圖／BVLGARI提供
寶格麗於米蘭時裝周期間，一口氣發表了2023年度系列包款、織品與太陽眼鏡。圖／BVLGARI提供
Serpenti Forever Top Handle淡金色小牛皮手提肩背包，12萬9,000元。圖／BVLGARI提供
Serpenti Forever Top Handle淡金色小牛皮手提肩背包，12萬9,000元。圖／BVLGARI提供

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