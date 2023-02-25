招桃花神器！香奈兒COCO潤唇膏推2新色一擦讓人秒心動

春暖花開之際，想要更為彰顯魅力，又加上口罩禁令開放，想要完美展現亮眼一面，一支顯色唇膏是重點核心。香奈兒COCO持色潤唇膏上市以來，成為許多人每天必備的唇膏，兼具潤色與護唇保養，讓女性日常皆能方便使用，除了既有7色，再度推出2款新色，包括#928春櫻、#930木玫瑰，一擦魅力難擋，讓人心動。

香奈兒COCO持色潤唇膏採用橄欖菁萃油成分，集結橄欖與橄欖葉的保養功能，具有強效防護成分，並有取自乳木果油以及三種植萃蠟質打造的水潤複合因子，兼具潤色、柔嫩與保濕效果，即使換季時，也不擔心唇部乾燥受損。