招桃花神器！香奈兒COCO潤唇膏推2新色一擦讓人秒心動
春暖花開之際，想要更為彰顯魅力，又加上口罩禁令開放，想要完美展現亮眼一面，一支顯色唇膏是重點核心。香奈兒COCO持色潤唇膏上市以來，成為許多人每天必備的唇膏，兼具潤色與護唇保養，讓女性日常皆能方便使用，除了既有7色，再度推出2款新色，包括#928春櫻、#930木玫瑰，一擦魅力難擋，讓人心動。
香奈兒COCO持色潤唇膏採用橄欖菁萃油成分，集結橄欖與橄欖葉的保養功能，具有強效防護成分，並有取自乳木果油以及三種植萃蠟質打造的水潤複合因子，兼具潤色、柔嫩與保濕效果，即使換季時，也不擔心唇部乾燥受損。
且香奈兒COCO持色潤唇膏造型上相當顯眼，採用白色簡約包裝，拿出來補妝時成為時髦代表，包括2款新色共有9款色選，3月3日全台上市。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言