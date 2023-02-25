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超美！「上帝的部落」司馬庫斯櫻花滿開 管制時間延長

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落櫻花盛開，遊客可以租借日式浴衣拍下美照。圖／取自「Smangus司馬庫斯」臉書粉絲專頁
新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落櫻花盛開，遊客可以租借日式浴衣拍下美照。圖／取自「Smangus司馬庫斯」臉書粉絲專頁

有「上帝的部落」美譽的新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落，栽種的2000多株櫻花自2月起陸續綻放，228連假達到滿開盛況，粉嫩點綴部落景色。縣府最新公告，櫻花季管制期間將從2月28日延長至3月5日，並將於2月26日下午2點開放登記3月1日至3月5日的通行證，請想上司馬庫斯賞櫻的民眾多加留意。

司馬庫斯部落位於新竹縣尖石鄉玉峰村，海拔高度約1500公尺。當地擁有獨特的自然環境和人文風光，例如Koraw生態公園和「生命之樹」木雕等，巨木群更吸引無數人前來一睹風采，每年2到3月櫻花盛開，美景更是一絕。

司馬庫斯栽種2000多棵的櫻花樹，種類昭和櫻、山櫻花、八重櫻、普賢象櫻、霧社櫻、吉野櫻等品種。每逢櫻花季，艷紅、粉紅到粉白色的櫻花花色在山林間接力綻放，替部落增添粉嫩春色，成為新竹縣知名的賞櫻勝地。

司馬庫斯部落指出，今年部落的櫻花因為先前寒流影響較為晚開，這一周已經全面盛開，風一吹就會陸續吹落櫻花，粉嫩景致相當美麗夢幻。考量賞櫻品質與聯外道路安全，決定將管制期間延長至3月5日，3月分的部落住宿則早已訂滿。

由於通往司馬庫斯的道路狹窄，新竹縣政府今年依舊祭出「司馬庫斯櫻花季總量管制」措施，每日限定汽車50輛、機車100輛進入部落，將在泰崗往司馬庫斯岔路口設立管制站，所有車輛須事先申請通行證，才能進入司馬庫斯部落。

今年司馬庫斯櫻花季總量管制原本規畫從6日到28日，依縣府最新公告管制期間將延長至3月5日，並將於26日下午2點開放登記3月1日至3月5日通行證；期間內駕車進入部落前需事先申請通行證，否則無法通行，每日車輛總量額滿後即停止開放申請。詳情請上https://smangus.org/permit_request.php。

新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落櫻花盛開，粉嫩點綴部落景色。圖／取自「Smangus司馬庫斯」臉書粉絲專頁
新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落櫻花盛開，粉嫩點綴部落景色。圖／取自「Smangus司馬庫斯」臉書粉絲專頁
新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落櫻花盛開，粉嫩點綴部落景色。圖／取自「Smangus司馬庫斯」臉書粉絲專頁
新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落櫻花盛開，粉嫩點綴部落景色。圖／取自「Smangus司馬庫斯」臉書粉絲專頁
新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落櫻花盛開，櫻花林爆開美景一絕。圖／取自「Smangus司馬庫斯」臉書粉絲專頁
新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落櫻花盛開，櫻花林爆開美景一絕。圖／取自「Smangus司馬庫斯」臉書粉絲專頁
新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落櫻花盛開，粉嫩點綴部落景色。圖／取自「Smangus司馬庫斯」臉書粉絲專頁
新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落櫻花盛開，粉嫩點綴部落景色。圖／取自「Smangus司馬庫斯」臉書粉絲專頁
新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落櫻花盛開，粉嫩點綴部落景色。圖／取自「Smangus司馬庫斯」臉書粉絲專頁
新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落櫻花盛開，粉嫩點綴部落景色。圖／取自「Smangus司馬庫斯」臉書粉絲專頁

司馬庫斯 櫻花季 新竹

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