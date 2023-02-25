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「表情包」Hanni「女武神」 三吉彩花同框GUCCI米蘭大秀
GUCC昨日晚間於米蘭時裝周期間發表了23秋冬女裝，全數合計53套全新時裝，更有包含韓團New Jeans的Hanni、日本女演員橋本愛與三吉彩花、GUCCI香水代言人茱莉婭加納（Julia Garner）、達珂塔強生（akota Johnson）、中國女星李宇春一同到場觀秀。
曾演出《貞子3D》、《聽說桐島退社了》的橋本愛（Ai Hashimoto），近日更有大導是枝裕和執導的日劇《舞伎家的料理人》正在Netflix熱播，出席GUCCI大秀時，則以一身紅色洋裝搭配小巧的酒紅色Jackie 1961包款，清新脫俗。
過去曾演出周杰倫MV因而在台灣走紅的三吉彩花（Ayaka Miyoshi），近期則因為《今際之國的闖關者》受到各方關心，並在影集中與朝比奈彩、土屋太鳳等演員同場飆戲，昨晚更以一身紗質洋裝展現好身材，尤其腳上的一雙綠色羅馬鞋更大秀三吉彩花的長腿與纖白膚質；大秀結束後，三吉彩花更在IG限時動態中俏皮展示腳上的綠色羅馬鞋，並對GUCCI愛心呼喚「快把圖片交出來～」，看來對於今日造型本人也相當滿意。
而今日亞洲最強人氣王或將是New Jeans的Hanni，看秀前GUCCI已在官方ig貼出一段Hanni向粉絲喊話影片，只見Hanni舉手投足更流露出多變豐富表情，堪稱超萌「表情包」，相信不管Hanni穿戴哪一款的GUCCI單品，是鐵粉就該一起買單追起來啊～！
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