GUCCI 23米蘭女裝秀 跨時態混搭 復古風格大沖浪
古馳（GUCCI）昨日晚間於米蘭時裝周期間發表了全數合計53套的23秋冬女裝，本季以基因演化為概念，將來自不同世代的想像力、風格、美感，錯置交織。現場並有包含韓團New Jeans的Hanni、日本女演員橋本愛與三吉彩花、GUCCI香水代言人茱莉婭加納（Julia Garner）、達珂塔強生（Dakota Johnson）、肖戰、李宇春一同到場觀秀。
宛如超大型的圓形舞台的秀場，將橫跨1990到2010的不同時代美學濃縮精練，並透過電梯「傳送」至當代，因此當第一位模特兒自電梯大門中踏出時，大秀也於焉登場。超長、巨大的馬銜扣成為本季包款重點元素，並搭配以各式鮮豔色彩與鏈條，可肩背可手提。果凍感十足的超大眼鏡，像是帶人重回1990至2000年初的前千禧時代，並帶有幾分科幻感。
去年發表的「Attache」包包，今年繼續推出雙色或複合材質拼接的新款，並在中性或女性化的造型中完美融合。而無論是改採橡膠鞋底的GUCCI樂福鞋、改良自1960並飾以馬銜鍊的滑雪靴、方頭貓跟鞋、虎頭裝飾涼鞋、拳擊靴，都將成為本季時髦走跳的必備單品。
2023秋冬女裝系列以電光色調勾勒出令人回味、不同風格的輪廓，並更加華麗；像是拼接以撞色皮草的黑色大衣搭配上超長珍珠項鍊裝飾、皮手套與露趾根鞋，又或是刻意呈現皺摺效果的長襯衫搭配迷你裙與高筒拼接毛靴，戲劇張力十足。
無論是寬鬆西裝搭配牛仔褲、短毛衣搭配白襯衫與長筒褲、改良式西裝平口上衣，中性的輪廓則再次強化了GUCCI近年主張的「性別流動」意識。而令人心頭暖暖的毛絨不僅帶來溫暖觸感，更強化了整體的視覺印象；像是馬海毛絨與毛圈紗製成的寬鬆毛衣、賦予螢光色彩的羊毛絨或人造皮草大衣，將為今年冬季的假期帶來華麗記憶。
值得留意的是，本季全系列時裝更頻繁透過比例的調整、內在材質的刻意外顯，展現反動的意志；像是超高腰線、同時超高衩的晚禮服，將蕾絲、薄紗、透明亮片、褲襪大量混搭，打破服裝與人、內在與外在的界線。而更因為多樣化風格的交錯交融，更呈現了2023秋冬、GUCCI女裝在時間軸上大膽沖浪的終極自由。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言