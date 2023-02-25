摘掉口罩後讓肌膚亮起來！SK-II推全新升級煥亮精華

室內口罩禁令解除後，讓大家臉部得以解放，但也傳出有不少人開始有容貌焦慮症，其中肌膚若沒有好好保養，一整個暗沈蠟黃，那還不如戴好口罩，隨著春天到來，更要準備讓臉上肌膚亮起來。SK-II旗下知名的亮白精華小燈泡，推出全新升級版光蘊臻采煥亮精華，讓肌膚體驗全面亮起來的感覺。

SK-II全新升級的光蘊臻采煥亮精華，還有傳奇成分PITERA™，並加入獨有光蘊複合精粹、專研SDL PRO 2及稀奢雪蓮提取精粹，相比前一代產品，希望更能提亮肌膚，改善膚色不均等問題，一擦之後，肌膚彷彿有著亮白濾鏡。

其中雪蓮提取精粹，得由工匠手工採摘每一朵花瓣，經過自然風乾水分，才能獲得雪蓮提取精粹，花期僅有4天，能為肌膚帶來喔利，另外添加的葵醯胺，可以由內而亮提亮肌膚。