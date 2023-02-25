米其林綠星早餐吃到飽！台北晶華X小小樹食 推限時專區

台北晶華酒店攜手米其林綠星餐廳「小小樹食」，即日起至5月31日於栢麗廳自助餐廳打造專區，推出「米其林綠星蔬活早餐」，由小小樹食行政主廚徐兆麟Tim規畫多款兼具健康與美味的特色蔬食餐點，搭配擺滿芝麻葉、羽衣甘藍、彩色番茄等綠意盎然的小農時蔬，供消費者無限享用。栢麗廳早餐服務時間為早上7點至10點、價格為每人880元。

2021年首次出現在《臺北臺中米其林指南》中的「米其林綠星」餐廳，是為肯定在推廣「永續美食」上有著領先作為的業者，餐廳因為減少食物浪費、道德採購在地食材、或是其他立意良善且具啟發性的事蹟而得獎。

「小小樹食」強調真食物，講究食材來源等理念，以此奪得2022年「米其林綠星」餐廳的榮耀。創辦人劉千瑞Jeffery表示，蔬食飲食在台已蔚為風潮，「小小樹食」藉由推廣一周兩次的無肉飲食觀念，讓健康飲食自然融入生活。此次由行政主廚徐兆麟Tim特別為栢麗廳早餐餐檯規劃的蔬食料理，除了使用在地的小農契作物外，也將國際間最受歡迎的超級食物—巴西莓、奇亞籽及燕麥等食材加入料理，希望能讓蔬食走進民眾的生活。

「米其林綠星蔬活早餐」餐檯上也新增了多款包括芝麻葉、羽衣甘藍、寶貝生菜、紅橡木萵苣及綠奶油萵苣等小農契作的蔬果沙拉，兩款由主廚調配好的料理包括巴西野莓碗(Açaí Bowl)以及夏威夷美顏佛陀碗 (Glow Bowl)。吸睛的飲品「香橙羅勒蔬果飲(The Great Detox Juice)」是以富含抗氧化物維生素E、被譽為防癌聖品的新鮮羅勒，搭配可以幫助酸鹼中和的蘋果醋及柳橙汁，最後加入蜂蜜綜合甜味而成，酸甜中帶有馥郁的果香氣息。

此外，主廚特調的三款沙拉醬汁分別為「薑汁白酒醋醬」、「羅望子胡麻醬」及「薄荷黃瓜酸奶醬」，「薑汁白酒醋醬」，為簡單的蔬食演繹出不一樣的風情。