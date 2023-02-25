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米其林綠星早餐吃到飽！台北晶華X小小樹食 推限時專區

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
香橙羅勒蔬果飲(The Great Detox Juice)由新鮮羅勒搭配柳橙汁、蘋果醋及蜂蜜調製而成。圖／晶華酒店提供
香橙羅勒蔬果飲(The Great Detox Juice)由新鮮羅勒搭配柳橙汁、蘋果醋及蜂蜜調製而成。圖／晶華酒店提供

台北晶華酒店攜手米其林綠星餐廳「小小樹食」，即日起至5月31日於栢麗廳自助餐廳打造專區，推出「米其林綠星蔬活早餐」，由小小樹食行政主廚徐兆麟Tim規畫多款兼具健康與美味的特色蔬食餐點，搭配擺滿芝麻葉、羽衣甘藍、彩色番茄等綠意盎然的小農時蔬，供消費者無限享用。栢麗廳早餐服務時間為早上7點至10點、價格為每人880元。

2021年首次出現在《臺北臺中米其林指南》中的「米其林綠星」餐廳，是為肯定在推廣「永續美食」上有著領先作為的業者，餐廳因為減少食物浪費、道德採購在地食材、或是其他立意良善且具啟發性的事蹟而得獎。

「小小樹食」強調真食物，講究食材來源等理念，以此奪得2022年「米其林綠星」餐廳的榮耀。創辦人劉千瑞Jeffery表示，蔬食飲食在台已蔚為風潮，「小小樹食」藉由推廣一周兩次的無肉飲食觀念，讓健康飲食自然融入生活。此次由行政主廚徐兆麟Tim特別為栢麗廳早餐餐檯規劃的蔬食料理，除了使用在地的小農契作物外，也將國際間最受歡迎的超級食物—巴西莓、奇亞籽及燕麥等食材加入料理，希望能讓蔬食走進民眾的生活。

「米其林綠星蔬活早餐」餐檯上也新增了多款包括芝麻葉、羽衣甘藍、寶貝生菜、紅橡木萵苣及綠奶油萵苣等小農契作的蔬果沙拉，兩款由主廚調配好的料理包括巴西野莓碗(Açaí Bowl)以及夏威夷美顏佛陀碗 (Glow Bowl)。吸睛的飲品「香橙羅勒蔬果飲(The Great Detox Juice)」是以富含抗氧化物維生素E、被譽為防癌聖品的新鮮羅勒，搭配可以幫助酸鹼中和的蘋果醋及柳橙汁，最後加入蜂蜜綜合甜味而成，酸甜中帶有馥郁的果香氣息。

此外，主廚特調的三款沙拉醬汁分別為「薑汁白酒醋醬」、「羅望子胡麻醬」及「薄荷黃瓜酸奶醬」，「薑汁白酒醋醬」，為簡單的蔬食演繹出不一樣的風情。

相關資訊可洽：02-2523-8000轉3870栢麗廳。

台北晶華酒店攜手小小樹食於栢麗廳自助餐打造米其林綠星蔬活早餐專區。圖／晶華酒店提供
台北晶華酒店攜手小小樹食於栢麗廳自助餐打造米其林綠星蔬活早餐專區。圖／晶華酒店提供
晶華酒店栢麗廳主廚張明志(圖右)攜手小小樹食行政主廚徐兆麟，打造米其林綠星蔬活早餐。圖／晶華酒店提供
晶華酒店栢麗廳主廚張明志(圖右)攜手小小樹食行政主廚徐兆麟，打造米其林綠星蔬活早餐。圖／晶華酒店提供
小小樹食行政主廚Tim為活動設計三種特調醬汁，可搭配新鮮時蔬一同享用。圖／晶華酒店提供
小小樹食行政主廚Tim為活動設計三種特調醬汁，可搭配新鮮時蔬一同享用。圖／晶華酒店提供

米其林 餐廳

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