杜老爺粉嫩系新冰報到 限時搶鮮「第二件10元」
草莓盛產時節來了，除了甜點飲品轉換粉嫩系，冰品也搭上這波熱潮。杜老爺冰淇淋粉嫩系冰品再添生力軍「杜老爺草莓蘋果優格雪糕」，以清爽的優格冰淇淋為雪糕基底，加入奧地利產的草莓汁製成獨家草莓醬，芬芳酸甜，內餡添加富士蘋果丁，增添咀嚼感，草莓、蘋果、優格的清爽組合，入口細緻滑順，充滿酸甜的春滋味。
杜老爺草莓蘋果優格雪糕於全家便利商店搶先上市，即日起至3月7日全家便利商店會員上市嘗鮮價第二件10元。還有杜老爺日本牧場鮮乳泡芙─草莓風味、杜老爺曠世奇派草莓大雪糕於全家便利商店同步開賣，草莓控不可錯過。
相關資訊可查杜老爺官網：https://www.duroyal.com.tw/。
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