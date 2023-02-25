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新竹巨城228連假首日號召捐熱血 送電影票、購物抵用卷

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
228連假首日，巨城號召熱血民眾響應捐血一袋救人命。圖／業者提供
228連假首日，巨城號召熱血民眾響應捐血一袋救人命。圖／業者提供

228連假今天開跑，新竹Big City遠東巨城購物中心今天上午9點將攜手國際扶輪3501地區、新竹市樂麗扶輪社等團體舉辦捐血活動，首次出動6台巴士號召鄉親募集熱血，完成捐血即可獲得電影票、購物抵用券，現場更提供甲狀腺、頸動脈、血糖免費健檢，還邀來嘉興國小及義興分校合唱團等多個樂團演出，悠揚樂曲陪伴民眾。

新竹Big City遠東巨城購物中心也趁228連假安排豐富活動，明天26日起連續3天下午2點及4點，1樓室內推出「阿MALL見面會」與小朋友挑戰趣味競賽大對決，戶外噴水池廣場則有花式足球籃球特技、氣球人雜耍表演、魔術師表演等炒熱氣氛。

新竹巨城指出，4樓美食街將在3月1日一次迎來3個桃竹苗獨家全新品牌，「八色烤肉mini」主打一個人也可以吃韓式烤肉，招牌八色燒肉搭配特製小菜及沾醬，韓國燒肉道地美味；「這味泰泰」泰式拉麵米線料理，傳統泰料融合日式拉麵及台式家常風味，東央酸辣椒麻雞米線是人氣必點。

「Mrs.Mapo」從雲端廚房走到實體店將麻婆豆腐融入燒肉、炸雞等元素，傳統家常菜激盪創新滋味。巨城最新快閃店則有網路社群Dcard原創IP「dtto friends」，離開台北首站進駐，巨城5樓現場還有造景和主題扭蛋機。

巨城Big City即日起全館單筆或累積消費滿額即贈來店禮、抽治裝購物抵用金，登錄APP「扣點抽獎」區扣10點還有機會抽中沖繩來回機票；3月10日起APP會員還可天天參加扭扭樂，有機會獲得巨城獨家輕食甜品，活動內容可上巨城臉書粉絲專頁或下載巨城APP。

巨城4樓美食街新推「八色烤肉mini」，主打一個人也可以吃韓式烤肉，免出國也能品嘗正宗韓國燒肉。圖／業者提供
巨城4樓美食街新推「八色烤肉mini」，主打一個人也可以吃韓式烤肉，免出國也能品嘗正宗韓國燒肉。圖／業者提供
巨城4樓美食街新推「Mrs.Mapo麻婆豆腐」融入燒肉、炸雞等元素，讓人忍不住大快朵頤。圖／業者提供
巨城4樓美食街新推「Mrs.Mapo麻婆豆腐」融入燒肉、炸雞等元素，讓人忍不住大快朵頤。圖／業者提供
巨城2月26日起連續3天下午在戶外廣場將上演國際街藝大賞。圖／業者提供
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新竹 連假 捐血

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