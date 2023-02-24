「2023新光三越國際攝影聯展」看見攝影的超現實想像

邁入第17屆的2023 SKM PHOTO新光三越國際攝影聯展，今年以超現實為主題，帶來三位攝影師鏡頭下的凝視，首先邀請獲得哈蘇大師獎（Hasselblad)的超現實風景攝影師班傑明．埃弗里特（Benjamin Everett）作品首度來台展出，以及獲選「MIF莫斯科國際攝影大賽」台灣新銳攝影師林厚成帶來《川流時基》攝影展、2022 SKM Photo雙首獎得主蔡昌吉的《回望現場／足下的註腳》攝影展，即日起於新光三越台北信義新天地A9 9樓展開。

「超現實風景攝影師」班傑明．埃弗里特，是來自太平洋西北地區洛佩茲島的藝術家。身為一名旅行藝術家，他在全世界的風景中找靈感，

其混疊圖像結合攝影和繪畫、兼具各種數位與類比技術，呈現現實與夢幻交織的場景。這次新光三越國際攝影展，帶來班傑明創作首度來台推出《Saṅkhāra行蘊》攝影展，行蘊，在梵文的字面意義是「被放在一起」或「放在一起」，同時也傳達出世間萬物無論是雲朵、樹木或是人，都是在某種條件下聚集而成的。

班傑明在拍攝現場，會對於眼前景物的形式、質地、顏色或構圖產出一系列詳細的照片，再用這些收集的元素成為攝影拼貼和繪景的基礎，作品強化了山的結構或風、水的力量，最終呈現出分不清是記憶還是夢境的超現實場景。

林厚成今年以《川流時基》為展覽主題，對他來說，影像創作像一場冒險，攝影現場總帶來跟想像不同的意外結果，不管按了多少快門，許多瞬間還是悄悄的從眼前溜走。他將現實的風景帶入超現實的想像，持續的按著快門，尋找忽近忽遠的記憶，透過影像記錄他所看到的世界。

人性、矛盾、衝突、變遷與社會百態，一直是蔡昌吉感興趣的影像主題，《回望現場/足下的註腳》攝影展帶來一系列呈現現實與夢幻、具象與抽象之間的奇特寫真，透過意有所指的畫面，建構出符號與攝影語彙之間的對話關係，並藉由「暗喻」的情緒形式進行攝影，凝視生活周遭的面貌百象。