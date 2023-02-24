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炭治郎、 戀柱、霞柱要來了！鬼滅之刃「全球巡迴聲優感謝場」最終站

聯合報／ 編譯張佑生╱即時報導
《鬼滅之刃》特典明信片組。木棉花提供
《鬼滅之刃》特典明信片組。木棉花提供

鬼滅之刃 上弦集結，前進刀匠村》全球巡迴「聲優感謝場」公開活動消息，３月19日超人氣聲優花江夏樹（飾炭治郎）、花澤香菜（飾甘露寺蜜璃）及河西健吾（飾時透無一郎）以及動畫製作人高橋祐馬將來台，並在台北松仁威秀影城舉辦聲優感謝見面活動，台北站除了重磅邀請高人氣聲優同台陣容最豪華，同時也是《鬼滅之刃》聲優感謝場世界巡迴最終站，引起許多動漫迷高度關注。

而《鬼滅之刃 上弦集結，前進刀匠村》特別上映版也於2月17日上映，在台以三天破三千萬票房創下「先行上映」版的好成績，因經費燃燒的製作場景與全篇音效重新混音，讓體驗提升檔次，完整呈現動畫磅礡氣勢，更勝小螢幕觀影。許多喜愛《鬼滅之刃》的粉絲表示能於大銀幕再次看到「遊郭篇」精彩大戰以及「刀匠村篇」中的「無限城」令人目不轉睛如搭乘遊樂設施般的運鏡十分慶幸，更期待接下來將於2月25日上映的4D版本！而為了感謝台灣觀眾對中文配音的支持，同時也推出4D中配版，多種體驗一次滿足！

不僅日本聲優將來台，上週六（2/18）也於影城舉辦《「鬼滅之刃」上弦集結，前進刀匠村》中文配音特別場，邀請到中文配音聲優：錢欣郁老師（竈門炭治郎、戀柱‧甘露寺蜜璃）、于正昇老師（音柱‧宇髄天元、鬼舞辻無慘）、孟慶府老師（上弦之陸‧妓夫太郎），以及驚喜現身的李世揚老師（上弦之貳‧童磨），在映後與粉絲們相見歡，身兼中文配音版聲音導演和炭治郎配音的錢欣郁老師表示非常興奮，她說遊郭篇最終兩集的大陣仗就應該在電影院看才過癮，動畫製作公司真的是瘋了！但想到要重新錄製遊郭篇的大戰結局，尤其情緒張力極大又充滿激烈狂吼，就覺得對飾演音柱的于正昇老師很抱歉，其它三位老師也暢談錄製工作的心得，十分感謝台灣觀眾對中文配音版本的支持。

《鬼滅之刃》不僅以日本特有的特殊文化「先行上映」將電視版動畫第一集直接重製升等大銀幕的方式感謝粉絲的支持，原汁原味將電視版集結於大銀幕播映，展現動畫團隊對製作技術及品質所展現的堅持與自信，為粉絲帶來燃燒生命帶來的精彩作品。更同時花式寵粉推出4D中日文版本，並舉辦了日本人氣聲優世界巡迴、中文配音特別場等多場活動，相當豐富的活動，盛大感謝粉絲支持！想感受手機電視體驗不到的4K大銀幕震撼場面，《『鬼滅之刃』上弦集結，前進刀匠村》各大影城熱映中！

《「鬼滅之刃」上弦集結，前進刀匠村》 2月25日 4D版 與日同步上映，同時推出中、日文配音版本。

◼級別：輔導級(輔12+)

◼片長：110分鐘

 《「鬼滅之刃」上弦集結，前進刀匠村》聲優感謝場

◼來賓：「竈門炭治郎」花江夏樹、「戀柱・甘露寺蜜璃」花澤香菜、「霞柱・時透無一郎」河西健吾、「動畫製作人」高橋祐馬

◼活動時間： 2023年03月19日（日） (含110分鐘電影+30分鐘日本聲優見面活動)

◼活動地點：MUVIE CINEMAS台北松仁威秀影城(台北市信義區松仁路58號10樓)

◼廳別：TITAN SCREEN

◼票價：台幣 $2,000/$2,200/$2,400/$2,800

◼購票方式：KKTIX網站獨家販售

※ 需於購票 24 小時前以實名制註冊 KKTIX 帳號完成手機驗證，以獲得購票資格。」

《鬼滅之刃》中文配音老師合影。木棉花提供
《鬼滅之刃》中文配音老師合影。木棉花提供
《鬼滅之刃》聲優感謝場座位圖。木棉花提供
《鬼滅之刃》聲優感謝場座位圖。木棉花提供
《鬼滅之刃》特映會圓滿結束。木棉花提供
《鬼滅之刃》特映會圓滿結束。木棉花提供

鬼滅之刃 動畫 粉絲

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