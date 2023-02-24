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不只長榮！華航接力限時促銷機票 飛日本最低6260元起

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中華航空宣布，2月25日至2月28日連假期間推出「你放假 我FUN價」促銷活動，提供台灣出發全航線經濟艙優惠。圖／華航提供
中華航空宣布，2月25日至2月28日連假期間推出「你放假 我FUN價」促銷活動，提供台灣出發全航線經濟艙優惠。圖／華航提供

繼長榮航空推出228連假限定23航點機票優惠價，中華航空今也接力宣布，2月25日至2月28日連假期間推出「你放假 我FUN價」促銷活動，提供台灣出發全航線經濟艙優惠，其中受國人喜愛的東北亞航線有「台北－廣島6465元起(未稅)」、「台北－釜山8478元起(未稅)」等，搭配華夏會員更有飛日本專屬優惠6260元起(未稅)。

華航表示，旅客於228連假期間購買5月31日前台灣地區出發經濟艙機票可享優惠，其中包括「台北－廣島6465元起(未稅)」、「台北－釜山8478元起(未稅)」、「台北－清邁8032元起(未稅)」；長程航線也有「台北－羅馬24095元起(未稅)」、「台北－紐約28557元起(未稅)」等。此外，「台北－高松」航線還有華夏會員專屬優惠6260元起(未稅)。

華航也說，為迎接東南亞開航新航點，也推出多條航線促銷價，如「台北－宿霧4,805元起(未稅)」、「台北－峴港6745元起(未稅)」、「台北－新加坡6745元起(未稅)」及「台北－檳城8200元起(未稅)」。

華航表示，看好疫後旅運復甦，各航線持續增班載客，3月26日起將復飛「台北－釜山」航線，每周提供4班往返服務；「台北－羅馬」航線每周則提供3班往返服務。

航線 華航 羅馬

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