無印良品首蓋小木屋！228連假台東登場 邀快閃店進駐
為與在地更為接軌與創造價值，MUJI無印良品宣布推出「MUJI RENOVATION空間改造企劃」，全台首發的「無印良品小屋」將在2月25日至3月21日，在台東縣府鐵花新聚落旁的空間登場，打造出「閃閃PARK─台東快閃實驗場」。
這也將是無印良品第一次在台灣製作小木屋，採用台灣柳杉、可回收鋁材製作而成，呈現出木頭的溫潤感，也呼應當地自然景觀，而在設計上，以空的容易為概念，之後讓這間小木屋，可以創造各種使用的可能性。
首度登場的「閃閃PARK─台東快閃實驗場」，將邀請各品牌，以快閃店刑事進駐，並以小屋為展覽空間，以「從小屋開始的生活創造」為主題進行策展，邀請大家思考理想生活的樣貌，了解小屋設計理念、過程與未來的可能性。
展覽中，還有5本小冊，分別錄小屋建構的手稿、與周遭自然的連結、人物活動樣貌以及藉由在地人的視角，分享從小屋延伸的理想生活提案等，藉此傳遞理想生活樣貌的概念，也希望與台東又更多連結與貢獻。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言