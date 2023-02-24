快訊

2歲兒染疫亡…「恩恩爸」告侯友宜過失致死 檢方不起訴理由曝

海參崴回來了！陸突改與俄邊境8地名標註 矢板明夫：準備收復失土？

烏俄何時能止戰？回不了頭的「歐洲安全新架構」

無印良品首蓋小木屋！228連假台東登場 邀快閃店進駐

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
無印良品推出MUJI RENOVATION空間改造企劃，首度在台東蓋無印良品小屋。圖／無印良品提供
無印良品推出MUJI RENOVATION空間改造企劃，首度在台東蓋無印良品小屋。圖／無印良品提供

為與在地更為接軌與創造價值，MUJI無印良品宣布推出「MUJI RENOVATION空間改造企劃」，全台首發的「無印良品小屋」將在2月25日至3月21日，在台東縣府鐵花新聚落旁的空間登場，打造出「閃閃PARK─台東快閃實驗場」。

這也將是無印良品第一次在台灣製作小木屋，採用台灣柳杉、可回收鋁材製作而成，呈現出木頭的溫潤感，也呼應當地自然景觀，而在設計上，以空的容易為概念，之後讓這間小木屋，可以創造各種使用的可能性。

首度登場的「閃閃PARK─台東快閃實驗場」，將邀請各品牌，以快閃店刑事進駐，並以小屋為展覽空間，以「從小屋開始的生活創造」為主題進行策展，邀請大家思考理想生活的樣貌，了解小屋設計理念、過程與未來的可能性。

展覽中，還有5本小冊，分別錄小屋建構的手稿、與周遭自然的連結、人物活動樣貌以及藉由在地人的視角，分享從小屋延伸的理想生活提案等，藉此傳遞理想生活樣貌的概念，也希望與台東又更多連結與貢獻。

無印良品在台東蓋的無印良品小屋，裡面有「從小屋開始的生活創造」的展覽。圖／無印良品提供
無印良品在台東蓋的無印良品小屋，裡面有「從小屋開始的生活創造」的展覽。圖／無印良品提供

台東 快閃 無印良品

延伸閱讀

228連假金山啟動交通疏導 北海岸3替代道路避車潮

228連假出門遠遊注意車況 清水服務區設機動服務站

228連假、九份紅燈籠祭起跑 東北角出遊交通管制出爐

連假開工一日限定！萊爾富特濃系列現煮咖啡「第2杯1元」

相關新聞

長榮航機票228限時優惠 多航線6000元有找

長榮航空（2618）228連假優惠不打烊。從2月25日起至28日連續四天將推出官網購票限時優惠，提供台灣地區出發指定航線...

「禁郵令」後首次 國際郵輪載歐美遊客3月靠泊花蓮港

歷經兩年多港口「禁郵令」，花蓮港終於盼得期待已久的國際郵輪靠港，大洋郵輪公司「諾蒂卡號」將於3月10日搭載600名歐美遊...

美籍千萬旅遊網紅Drew Binsky偕新婚妻子訪台 觀光局邀請體驗台灣魅力

美國知名千萬旅遊網紅 Drew Binsky 和其新婚妻子近日來到台灣，進行了一場為期五天的台灣之旅，體驗台灣的豐富多彩...

炭治郎、 戀柱、霞柱要來了!鬼滅之刃「全球巡迴聲優感謝場」最終站

鬼滅之刃 上弦集結，前進刀匠村》全球巡迴「聲優感謝場」公開活動消息，３月19日超人氣聲優花江夏樹（飾炭治郎）、花澤香菜（...

不只長榮！華航接力限時促銷機票 飛日本最低6260元起

繼長榮航空推出228連假限定23航點機票優惠價，中華航空今也接力宣布，2月25日至2月28日連假期間推出「你放假 我FU...

無印良品首蓋小木屋！228連假台東登場 邀快閃店進駐

為與在地更為接軌與創造價值，MUJI無印良品宣布推出「MUJI RENOVATION空間改造企劃」，全台首發的「無印良品...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦