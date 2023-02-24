無印良品首蓋小木屋！228連假台東登場 邀快閃店進駐

為與在地更為接軌與創造價值，MUJI無印良品宣布推出「MUJI RENOVATION空間改造企劃」，全台首發的「無印良品小屋」將在2月25日至3月21日，在台東縣府鐵花新聚落旁的空間登場，打造出「閃閃PARK─台東快閃實驗場」。

這也將是無印良品第一次在台灣製作小木屋，採用台灣柳杉、可回收鋁材製作而成，呈現出木頭的溫潤感，也呼應當地自然景觀，而在設計上，以空的容易為概念，之後讓這間小木屋，可以創造各種使用的可能性。

首度登場的「閃閃PARK─台東快閃實驗場」，將邀請各品牌，以快閃店刑事進駐，並以小屋為展覽空間，以「從小屋開始的生活創造」為主題進行策展，邀請大家思考理想生活的樣貌，了解小屋設計理念、過程與未來的可能性。