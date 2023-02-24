比川劇變臉更靈活！一打二「翻臉」表 A13獨賣開跑

瑞士鐘表品牌漢米爾頓今日發表了爵士大師系列新作Face 2 Face III限量版腕表的上市活動，除邀請多位手表玩家如「表哥學良」、影評人「膝關節」到場出席，同時受電影《星際效應》啟發的「小墨菲」腕表也在去年首批秒殺後二度到貨，成為今日的人氣亮點。

梁赫群今日發揮笑匠風格，除表示手表是很好的時間的工具，也有另類「安太座」的功能，像是先前他參與Hamilton活動時便與太太一同挑選了情侶對表，更笑稱「安太座」比「安太歲」。而「表哥學良」則展現專業觀點分析，漢米爾頓（Hamilton）可概分為四大特色：瑞士製造、美國精神、軍事風格與好萊塢文化，以凸顯品牌的瑞士生產地、與美國流行文化的淵源、豐富齊全的軍事風格時計，更有頻繁在好萊塢電影如《天能》、《星際效應》、《星際戰警》中的登場曝光，讓大眾記憶猶新。