比川劇變臉更靈活！一打二「翻臉」表 A13獨賣開跑
瑞士鐘表品牌漢米爾頓今日發表了爵士大師系列新作Face 2 Face III限量版腕表的上市活動，除邀請多位手表玩家如「表哥學良」、影評人「膝關節」到場出席，同時受電影《星際效應》啟發的「小墨菲」腕表也在去年首批秒殺後二度到貨，成為今日的人氣亮點。
梁赫群今日發揮笑匠風格，除表示手表是很好的時間的工具，也有另類「安太座」的功能，像是先前他參與Hamilton活動時便與太太一同挑選了情侶對表，更笑稱「安太座」比「安太歲」。而「表哥學良」則展現專業觀點分析，漢米爾頓（Hamilton）可概分為四大特色：瑞士製造、美國精神、軍事風格與好萊塢文化，以凸顯品牌的瑞士生產地、與美國流行文化的淵源、豐富齊全的軍事風格時計，更有頻繁在好萊塢電影如《天能》、《星際效應》、《星際戰警》中的登場曝光，讓大眾記憶猶新。
新款的Face 2 Face III腕表是該表款的第三代作品，初代作問世於2013年、二代則在2016年登場，而2023年的第三款也可視作十年有成。表款維持原設計「可翻轉」的設計，將兩個機芯合而為一，讓表款無論正、反面都可具備不同功能。具有60小時動力儲存的H-41自動上鍊機芯，將在一面帶來時間顯示、第二面帶來計時碼表功能。表款將自3月1日至3月12日為止，在Hamilton信義遠百A13專賣店進行為期兩周的搶先販售，全球限量999只，訂價則為10萬元。
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