跟孔劉比帥！黃宣同框郭富城不輸陣 光頭展現鬼才魅力
香水品牌TOM FORD BEAUTY日前在首爾，舉辦私人調香情慾櫻桃系列新作發表會。除了大家最關注的代言人孔劉帥氣現身之外，還有港星郭富城也以凍齡男神之姿出席，而台灣代表則當代音樂鬼才，也是青年獎項500Young得主的黃宣，一身白色西裝搭配標誌性十足的光頭，驚豔現場，黃宣還跟郭富城合照，兩代音樂人同場比帥，魅力十足。
黃宣作為台灣代表，在現場一點都輸大牌巨星，穿上亮眼白色西裝，內搭紅色，呼應整場色調，展現出獨特的魅力；而郭富城根本就是不老男神，穿上絲絨的西裝，展現出優雅的貴氣風範；孔劉身為在地代表，格紋西裝一穿就是帥。
TOM FORD BEAUTY為了私人調香情慾櫻桃系列舉辦發表會，以沉浸式展區結合數位與實體裝置的香氛體驗，搭配識別度超強的漆面櫻桃，視覺性強烈，情慾櫻桃系列分有LOST CHERRY禁果香，為酒釀櫻桃的香氣；ELECTRIC CHERRY為新推出的偷心香，有著莫雷洛酸櫻桃、茉莉、麝香結合，同樣是新品的CHERRY SMOKE魅惑香，採用黑櫻桃原精、桂花原精、煙燻木質呈現多元質感。
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