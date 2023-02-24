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跟孔劉比帥！黃宣同框郭富城不輸陣 光頭展現鬼才魅力

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
黃宣以台灣代表身分，出席TOM FORD BEAUTY私人調香情慾櫻桃系列發表會。圖／TOM FORD BEAUTY提供
黃宣以台灣代表身分，出席TOM FORD BEAUTY私人調香情慾櫻桃系列發表會。圖／TOM FORD BEAUTY提供

香水品牌TOM FORD BEAUTY日前在首爾，舉辦私人調香情慾櫻桃系列新作發表會。除了大家最關注的代言人孔劉帥氣現身之外，還有港星郭富城也以凍齡男神之姿出席，而台灣代表則當代音樂鬼才，也是青年獎項500Young得主的黃宣，一身白色西裝搭配標誌性十足的光頭，驚豔現場，黃宣還跟郭富城合照，兩代音樂人同場比帥，魅力十足。

黃宣作為台灣代表，在現場一點都輸大牌巨星，穿上亮眼白色西裝，內搭紅色，呼應整場色調，展現出獨特的魅力；而郭富城根本就是不老男神，穿上絲絨的西裝，展現出優雅的貴氣風範；孔劉身為在地代表，格紋西裝一穿就是帥。

TOM FORD BEAUTY為了私人調香情慾櫻桃系列舉辦發表會，以沉浸式展區結合數位與實體裝置的香氛體驗，搭配識別度超強的漆面櫻桃，視覺性強烈，情慾櫻桃系列分有LOST CHERRY禁果香，為酒釀櫻桃的香氣；ELECTRIC CHERRY為新推出的偷心香，有著莫雷洛酸櫻桃、茉莉、麝香結合，同樣是新品的CHERRY SMOKE魅惑香，採用黑櫻桃原精、桂花原精、煙燻木質呈現多元質感。

郭富城出席TOM FORD BEAUTY私人調香情慾櫻桃系列發表會。圖／TOM FORD BEAUTY提供
郭富城出席TOM FORD BEAUTY私人調香情慾櫻桃系列發表會。圖／TOM FORD BEAUTY提供
孔劉出席TOM FORD BEAUTY私人調香情慾櫻桃系列發表會。圖／TOM FORD BEAUTY提供
孔劉出席TOM FORD BEAUTY私人調香情慾櫻桃系列發表會。圖／TOM FORD BEAUTY提供
黃宣以台灣代表身分，出席TOM FORD BEAUTY私人調香情慾櫻桃系列發表會。圖／TOM FORD BEAUTY提供
黃宣以台灣代表身分，出席TOM FORD BEAUTY私人調香情慾櫻桃系列發表會。圖／TOM FORD BEAUTY提供
黃宣（左）與郭富城開心合影。圖／TOM FORD BEAUTY提供
黃宣（左）與郭富城開心合影。圖／TOM FORD BEAUTY提供

西裝 標誌 首爾

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