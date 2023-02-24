跟孔劉比帥！黃宣同框郭富城不輸陣 光頭展現鬼才魅力

香水品牌TOM FORD BEAUTY日前在首爾，舉辦私人調香情慾櫻桃系列新作發表會。除了大家最關注的代言人孔劉帥氣現身之外，還有港星郭富城也以凍齡男神之姿出席，而台灣代表則當代音樂鬼才，也是青年獎項500Young得主的黃宣，一身白色西裝搭配標誌性十足的光頭，驚豔現場，黃宣還跟郭富城合照，兩代音樂人同場比帥，魅力十足。

黃宣作為台灣代表，在現場一點都輸大牌巨星，穿上亮眼白色西裝，內搭紅色，呼應整場色調，展現出獨特的魅力；而郭富城根本就是不老男神，穿上絲絨的西裝，展現出優雅的貴氣風範；孔劉身為在地代表，格紋西裝一穿就是帥。