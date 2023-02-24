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7-ELEVEN「進口夯品博覽會」精選8國暢銷零食快吃一波

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN即日起至3月21日推出「進口夯品博覽會」，首次蒐羅來自泰國、越南、美國、日本、瑞士、韓國、馬來西亞、菲律賓等8國的熱銷夯品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至3月21日推出「進口夯品博覽會」，首次蒐羅來自泰國、越南、美國、日本、瑞士、韓國、馬來西亞、菲律賓等8國的熱銷夯品。圖／7-ELEVEN提供

隨著邊境解封，不少人迫不及待前往海外旅遊，一解近3年無法搭機的哀愁，據統計今年春節迎來最狂出境潮，出入境人數創下3年新高，民眾出遊尤其喜愛到當地超商尋寶，挖掘驚喜新品。7-ELEVEN看準這股異國選物商機，即日起至3月21日「進口夯品博覽會」首次蒐羅來自泰國、越南、美國、日本、瑞士、韓國、馬來西亞、菲律賓等8個國家的熱銷夯品，滿足想要嘗鮮或是幫家裡零食補貨的消費者。

7-ELEVEN瞄準海外必買、代購趨勢，獨家設立「國際精品專櫃」，引進世界各地指標暢銷商品，目前已有超過百餘款商品，近年更積極深耕異國獨有商品，搶占代購夯物商機。根據內部統計，各國7-ELEVEN熱銷商品中，光是日本商品就包辦前4名，其次為泰國與美國，以零嘴、巧克力等類別最受青睞。

7-ELEVEN表示，消費者愛買的零食多以袋裝類為主，在住宅型商圈特別受歡迎，其中又以18歲到55歲為購買大宗，此次國際精品專櫃「7-ELEVEN進口夯品博覽會」蒐羅來自8個國家、超過30項的暢銷夯品，首推「泰國PUN BUN吐司餅乾」，不僅是當地各大通路暢銷品，更是代購人氣零食，甚至紅到進軍日本通路，特殊烘焙技術將香醇奶油風味完整保留，越吃越涮嘴，每月都從泰國出口近15萬包至日本各大通路銷售。「泰國PUN BUN奶油大蒜吐司餅乾」、「泰國PUN BUN奶油吐司餅乾」售價皆為99元，即日起至3月21日可享單包優惠價89元、任2包優惠價149元。

另外一項不可錯過的必Buy新品是來自新加坡7-ELEVEN的暢銷品「馬來西亞Win2香脆薯餅」，嚴選新鮮馬鈴薯烘焙製成，爽口不油膩，共有海鮮香脆薯餅、烘烤蔬菜香脆薯餅兩種口味，每包售價69元。

7-ELEVEN限定販售的馬來西亞Win2海鮮香脆薯餅、烘烤蔬菜香脆薯餅，每包售價69元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN限定販售的馬來西亞Win2海鮮香脆薯餅、烘烤蔬菜香脆薯餅，每包售價69元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出泰國PUN BUN奶油大蒜吐司餅乾、泰國PUN BUN奶油吐司餅乾，售價皆為99元，即日起至3月21日可享單包優惠價89元、任2包優惠價149元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出泰國PUN BUN奶油大蒜吐司餅乾、泰國PUN BUN奶油吐司餅乾，售價皆為99元，即日起至3月21日可享單包優惠價89元、任2包優惠價149元。圖／7-ELEVEN提供
韓國CROWN楓糖迷你西班牙點心棒，售價69元。圖／7-ELEVEN提供
韓國CROWN楓糖迷你西班牙點心棒，售價69元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至3月21日推出「進口夯品博覽會」，首次蒐羅來自泰國、越南、美國、日本、瑞士、韓國、馬來西亞、菲律賓等8國的熱銷夯品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至3月21日推出「進口夯品博覽會」，首次蒐羅來自泰國、越南、美國、日本、瑞士、韓國、馬來西亞、菲律賓等8國的熱銷夯品。圖／7-ELEVEN提供

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