消滅「餓」勢力 台酒新款人氣泡麵火速應援

顛覆泡麵的想像，台酒「御膳堂酒香蒙古鍋牛肉麵」讓宅在家有御膳享受。 圖／易俊帆 攝影

春節過後連續假期不少，是時候好好宅在家追劇、打電玩身心放鬆一下，哎呀，一陣飢腸轆轆、好想來一碗湯頭濃郁的牛肉麵暖暖胃，內行人大推台酒人氣「御膳堂酒香蒙古鍋牛肉麵」，只要5分鐘即刻消滅「餓」勢力，再加點兒蔬菜就有星級餐廳的派頭，吃過都大讚滋味銷魂！

即食泡麵的口味不斷推陳出新，經典款必備、新滋味得嘗，就是饕客樂此不疲愛吃泡麵的主因。話說這「蒙古鍋」對一般消費者來說有些兒陌生，想到蒙古，腦海裡飄來大漠風情草原文化，彷彿已經感受到豪邁狂野的辛香料味道。

台酒「蒙古鍋牛肉麵」全新問市。 圖／易俊帆 攝影

台酒全新品牌強打頂級美味，訴求把宮廷御膳端上桌，承自蒙古草原成吉思汗元朝的道地滋味，就是「御膳堂酒香蒙古鍋牛肉麵」美味的繆思。以牛豬骨風味超濃厚湯頭，佐以嚴選辛香料提味，有別於紅燒或是清燉的白湯底喝得到孜然香味，帶點兒微辣的口感，第一口湯風韻濃厚、香氣奔放就讓人食慾大開，一秒嘗到異域風味。

酒香提味，讓「蒙古鍋牛肉麵」湯頭層次更加豐富(食用含酒料理請勿開車)。 圖／易俊帆 攝影

調理包裡有飽滿的牛肉塊，細火燉煮過細緻軟嫩，加上雙鹿五加皮料理酒，像是神來一筆為湯頭增添靈魂，堆疊出牛肉入口即化的層次，酒香配上特殊辛香料，啊，蒙古湯頭渾厚甘甜，這會讓元太祖羨慕極的帝王享受。(食用含酒料理請勿開車)

湯頭滋味獨特、牛肉入味好吃，麵Q彈牙，「蒙古鍋牛肉麵」嘗過就難忘。 圖／易俊帆 攝影

泡麵的精隨還有麵體本身，台酒「御膳堂酒香蒙古鍋牛肉麵」搭配寬麵體，據了解，是以專業真空攪打製作出中式寬麵食感，嘗起來爽口Q彈格外帶勁兒，會讓人一匙湯一塊肉、一口麵再佐一匙湯，吃到見底然後大呼過癮！

加點蔬菜，這一碗「蒙古鍋牛肉麵」就是帝王般的享受。 圖／易俊帆 攝影

牛肉麵常吃，紅燒、清燉各有所好，御膳堂酒香蒙古鍋牛肉麵頂級口口極致美味，春季風光正好，帝王風範值得一嘗，口腹之慾五分鐘現正滿足。

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照片擺盤供調理參考，商品以實物為主。內附料理酒包，請酌量使用。

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