整理包／4大超商228連假「開工限定咖啡優惠」一次看

每逢連假過後的開工日，最需要方便買、隨時喝的超商咖啡補充元氣，4大超商紛紛祭出228連假後開工日的限時咖啡優惠，不論是自己囤貨或與同事分享都適合。

●7-ELEVEN

7-ELEVEN CITY PRIMA串聯線上線下推出限時咖啡優惠，「OPEN POINT行動隨時取」於開工日3月1日一日限定CITY PRIMA精品美式咖啡、精品拿鐵（冰／熱）同品項買7送7，各限量2萬組，每位會員限線上支付、限購2組。（行動隨時取同品項、同規格及同價位可冰熱互換，兌領期限、限量及會員限購組數，請見OPEN POINT App說明，精品咖啡為限定門市兌領。）

此外，7-ELEVEN於3月7日前可享CITY PRIMA冰／熱精品燕麥拿鐵每杯嘗鮮價99元（原價110元），精品咖啡、熱精品燕麥拿鐵限指定門市販售。

●全家便利商店

全家便利商店每月1日的全盈+PAY會員日於3月1日上午10點登場，當天於全家便利商店App「隨買跨店取」以全盈+PAY支付，即享Let’s Café特濃美式咖啡或特濃拿鐵買3送3優惠（每會員限購一組）。

此外，即日起至3月7日全家便利商店實體店舖也推出Let’s Café大杯單品咖啡2杯109元優惠，不限單品美式咖啡或單品拿鐵皆可任選搭配，近5折好康優惠千萬別錯過（可寄杯跨店取，每會員寄存上限5組共10杯，無兌換期限）。

●萊爾富

萊爾富於3月1日開工日當天，祭出濃度增加33%的特濃Hi Café系列第2杯只要「1元」的超殺優惠，為上班族提振精神，包括大杯特濃美式咖啡（售價55元）、大杯特濃拿鐵（售價65元），同品項加1元即可多1杯，平均單杯特濃美式咖啡只要28元、特濃拿鐵只要33元。

3月1日當天還有買兩杯Hi Café大杯拿鐵（單杯售價55元）送1杯Hi Café大杯炭焙鐵觀音拿鐵（售價55元）的限定優惠。

為上班族應援打氣，萊爾富3月2日至3月5日祭出Hi Café特濃美式咖啡買7送5、特濃拿鐵買7送4的限時優惠，最高現省275元，無論在門市或透過Hi-Life VIP App內的「整買零取」選購，皆可寄杯，兌換期限長達3個月。

●OKmart

3月1日開工日當天於OKmart全台880間門市購買大杯莊園級美式咖啡／拿鐵、濃厚系莊園級美式咖啡／拿鐵（不限冰熱）可享同品項買2送2。