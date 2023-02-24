快訊

監委對林宅血案破案抱一絲希望 直言「這證據」是關鍵

著軍服簽投降承諾書 陸軍上校月收4萬內應費淪共諜判7年6月

聽新聞
test
0:00 / 0:00

整理包／4大超商228連假「開工限定咖啡優惠」一次看

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN「OPEN POINT行動隨時取」於開工日3月1日一日限定推出CITY PRIMA精品美式咖啡、精品拿鐵（冰／熱）同品項買7送7，各限量2萬組，每位會員限線上支付、限購2組。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「OPEN POINT行動隨時取」於開工日3月1日一日限定推出CITY PRIMA精品美式咖啡、精品拿鐵（冰／熱）同品項買7送7，各限量2萬組，每位會員限線上支付、限購2組。圖／7-ELEVEN提供

每逢連假過後的開工日，最需要方便買、隨時喝的超商咖啡補充元氣，4大超商紛紛祭出228連假後開工日的限時咖啡優惠，不論是自己囤貨或與同事分享都適合。

●7-ELEVEN

7-ELEVEN CITY PRIMA串聯線上線下推出限時咖啡優惠，「OPEN POINT行動隨時取」於開工日3月1日一日限定CITY PRIMA精品美式咖啡、精品拿鐵（冰／熱）同品項買7送7，各限量2萬組，每位會員限線上支付、限購2組。（行動隨時取同品項、同規格及同價位可冰熱互換，兌領期限、限量及會員限購組數，請見OPEN POINT App說明，精品咖啡為限定門市兌領。）

此外，7-ELEVEN於3月7日前可享CITY PRIMA冰／熱精品燕麥拿鐵每杯嘗鮮價99元（原價110元），精品咖啡、熱精品燕麥拿鐵限指定門市販售。

●全家便利商店

全家便利商店每月1日的全盈+PAY會員日於3月1日上午10點登場，當天於全家便利商店App「隨買跨店取」以全盈+PAY支付，即享Let’s Café特濃美式咖啡或特濃拿鐵買3送3優惠（每會員限購一組）。

此外，即日起至3月7日全家便利商店實體店舖也推出Let’s Café大杯單品咖啡2杯109元優惠，不限單品美式咖啡或單品拿鐵皆可任選搭配，近5折好康優惠千萬別錯過（可寄杯跨店取，每會員寄存上限5組共10杯，無兌換期限）。

●萊爾富

萊爾富於3月1日開工日當天，祭出濃度增加33%的特濃Hi Café系列第2杯只要「1元」的超殺優惠，為上班族提振精神，包括大杯特濃美式咖啡（售價55元）、大杯特濃拿鐵（售價65元），同品項加1元即可多1杯，平均單杯特濃美式咖啡只要28元、特濃拿鐵只要33元。

3月1日當天還有買兩杯Hi Café大杯拿鐵（單杯售價55元）送1杯Hi Café大杯炭焙鐵觀音拿鐵（售價55元）的限定優惠。

為上班族應援打氣，萊爾富3月2日至3月5日祭出Hi Café特濃美式咖啡買7送5、特濃拿鐵買7送4的限時優惠，最高現省275元，無論在門市或透過Hi-Life VIP App內的「整買零取」選購，皆可寄杯，兌換期限長達3個月。

●OKmart

3月1日開工日當天於OKmart全台880間門市購買大杯莊園級美式咖啡／拿鐵、濃厚系莊園級美式咖啡／拿鐵（不限冰熱）可享同品項買2送2。

除了門市咖啡活動外，OKmart專屬雲端商城OKmall也推出咖啡限時優惠，3月1日開工日當天大杯莊園級美式咖啡／拿鐵可享買10送10。

即日起至3月7日全家便利商店實體店舖推出Let’s Café大杯單品咖啡2杯109元優惠，不限單品美式或單品拿鐵皆可任選搭配。圖／全家便利商店提供
即日起至3月7日全家便利商店實體店舖推出Let’s Café大杯單品咖啡2杯109元優惠，不限單品美式或單品拿鐵皆可任選搭配。圖／全家便利商店提供
萊爾富為民眾開工應援打氣，3月1日至3月5日祭出Hi Café現煮咖啡多重優惠，最低5.1折起。圖／萊爾富提供
萊爾富為民眾開工應援打氣，3月1日至3月5日祭出Hi Café現煮咖啡多重優惠，最低5.1折起。圖／萊爾富提供
全家便利商店每月1日的全盈+PAY會員日於3月1日上午10點登場，當天於全家便利商店App「隨買跨店取」以全盈+PAY支付，即享Let’s Café特濃美式咖啡或特濃拿鐵買3送3優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店每月1日的全盈+PAY會員日於3月1日上午10點登場，當天於全家便利商店App「隨買跨店取」以全盈+PAY支付，即享Let’s Café特濃美式咖啡或特濃拿鐵買3送3優惠。圖／全家便利商店提供
7-ELEVEN「OPEN POINT行動隨時取」於開工日3月1日一日限定推出CITY PRIMA精品美式咖啡、精品拿鐵（冰／熱）同品項買7送7，各限量2萬組，每位會員限線上支付、限購2組。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「OPEN POINT行動隨時取」於開工日3月1日一日限定推出CITY PRIMA精品美式咖啡、精品拿鐵（冰／熱）同品項買7送7，各限量2萬組，每位會員限線上支付、限購2組。圖／7-ELEVEN提供
3月1日當天於全家便利商店App「隨買跨店取」以全盈+PAY支付，即享Let’s Café特濃美式咖啡或特濃拿鐵買3送3優惠。圖／全家便利商店提供
3月1日當天於全家便利商店App「隨買跨店取」以全盈+PAY支付，即享Let’s Café特濃美式咖啡或特濃拿鐵買3送3優惠。圖／全家便利商店提供
228連假開工小確幸，萊爾富特濃系列現煮咖啡3月1日開工日當天第2杯只要1元。圖／萊爾富提供
228連假開工小確幸，萊爾富特濃系列現煮咖啡3月1日開工日當天第2杯只要1元。圖／萊爾富提供
3月1日開工日，萊爾富祭出大杯Hi Café特濃美式咖啡、特濃拿鐵第2杯只要「1元」的超殺優惠；買兩杯大杯拿鐵再加送1杯大杯炭焙鐵觀音拿鐵。圖／萊爾富提供
3月1日開工日，萊爾富祭出大杯Hi Café特濃美式咖啡、特濃拿鐵第2杯只要「1元」的超殺優惠；買兩杯大杯拿鐵再加送1杯大杯炭焙鐵觀音拿鐵。圖／萊爾富提供
3月1日開工日當天於OKmart全台880間門市購買大杯莊園級美式咖啡／拿鐵、濃厚系莊園級美式咖啡／拿鐵（不限冰熱）可享同品項買2送2。圖／OKmart提供
3月1日開工日當天於OKmart全台880間門市購買大杯莊園級美式咖啡／拿鐵、濃厚系莊園級美式咖啡／拿鐵（不限冰熱）可享同品項買2送2。圖／OKmart提供
7-ELEVEN於3月7日前可享CITY PRIMA冰／熱精品燕麥拿鐵每杯嘗鮮價99元（原價110元），精品咖啡、熱精品燕麥拿鐵限指定門市販售。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN於3月7日前可享CITY PRIMA冰／熱精品燕麥拿鐵每杯嘗鮮價99元（原價110元），精品咖啡、熱精品燕麥拿鐵限指定門市販售。圖／7-ELEVEN提供
全家便利商店每月1日的全盈+PAY會員日於3月1日上午10點登場，當天於全家便利商店App「隨買跨店取」以全盈+PAY支付，即享Let’s Café特濃美式咖啡或特濃拿鐵買3送3優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店每月1日的全盈+PAY會員日於3月1日上午10點登場，當天於全家便利商店App「隨買跨店取」以全盈+PAY支付，即享Let’s Café特濃美式咖啡或特濃拿鐵買3送3優惠。圖／全家便利商店提供

咖啡 便利商店 超商

延伸閱讀

連假開工一日限定！萊爾富特濃系列現煮咖啡「第2杯1元」

開工小確幸！全家便利商店一日限定「Let’s Café特濃系列買3送3」

228連假出遊必喝！「咖啡甜點+手搖飲」優惠懶人包 買1送1、加10元多1件、冰淇淋第2支10元

開工日補元氣！7-ELEVEN CITY PRIMA一日限定「指定精品咖啡買7送7」

相關新聞

長榮航機票228限時優惠 多航線6000元有找

長榮航空（2618）228連假優惠不打烊。從2月25日起至28日連續四天將推出官網購票限時優惠，提供台灣地區出發指定航線...

「禁郵令」後首次 國際郵輪載歐美遊客3月靠泊花蓮港

歷經兩年多港口「禁郵令」，花蓮港終於盼得期待已久的國際郵輪靠港，大洋郵輪公司「諾蒂卡號」將於3月10日搭載600名歐美遊...

美籍千萬旅遊網紅Drew Binsky偕新婚妻子訪台 觀光局邀請體驗台灣魅力

美國知名千萬旅遊網紅 Drew Binsky 和其新婚妻子近日來到台灣，進行了一場為期五天的台灣之旅，體驗台灣的豐富多彩...

跟孔劉比帥！黃宣同框郭富城不輸陣 光頭展現鬼才魅力

香水品牌TOM FORD BEAUTY日前在首爾，舉辦私人調香情慾櫻桃系列新作發表會。除了大家最關注的代言人孔劉帥氣現身...

3月1日起 江原航空將以更大機型A330-200執飛台北-襄陽航線

江原航空於去(2022)年12月7日起復航台北-襄陽航線，成為推廣江原道旅遊及讓更多韓國旅客前來台灣旅遊的一大推手。為進...

7-ELEVEN「進口夯品博覽會」精選8國暢銷零食快吃一波

隨著邊境解封，不少人迫不及待前往海外旅遊，一解近3年無法搭機的哀愁，據統計今年春節迎來最狂出境潮，出入境人數創下3年新高...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦