新奢世代崛起！風格菁英，崇尚極繁美學

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圖／皇家禮炮 提供

新奢與極繁，調和成新世代領袖的日常形容詞，熱衷繁複主義的這群人，在累積專業的同時更專注生活品味，風格必要不流於俗，且獨樹一格，讓自己既是唯一，更是積極體驗生命的精英群體。

你很難把視線從新奢世代身上移開，他們總是活力四射、高視闊步，以「繁」調和總結成自己的生活態度，並積極從品酒、探險、藝術去追求富足的精神層次，在多元多變的時代，這一群人以華麗絕倫的極繁人生，示範令人嚮往的靈活自由！

薈萃精華、放大細節——是新世代領袖們的品味公式，表現出卓越超群的新奢態度，如同以超過21年以上年份精心調和的皇家禮炮，以豐馥多元的王者之味，引領威士忌界的極繁時代，每一滴都是繁複華麗的美學宇宙。

活出極繁生活！新銳企業家的me time

在全球變動的巨浪下，這一群新奢領袖勇於奮力開創新局面，化簡為繁，處事風格完全不同於上一代，他們用力工作更忠於風格生活，就像心思細膩且腦袋靈活的華美航運WiB創辦人彭俊哲，在每一次飛越歐亞大陸的城市旅行中，一定化身選物達人，分析世界各國新鮮有趣的潮流新品，更進而打通越南的Tiki、泰國與新加坡Qoo10三個國家電商平台公司人脈，讓台灣風格精品能順利佈局海外。

AJ2愛家概念創辦人蔡適宇與明昌國際董事長張庭維堪稱新奢代表，兩人各自在留學返國後領導家族品牌突破創局，前者自創品牌AJ2以會說故事的家具引領居家市場，後者則將傳統工具箱搖身變成工業藝術品，將生活品味融合新興科技與設計，讓家成為沉浸式的美學舞台，拼出傳產的文創新帝國；這一群以「極繁」帶給企業品味高度的新奢世代們，在疫情期間創下驚人成長率，他們確立目標後便大膽前進，其王者風範一如皇家禮炮為經典開創美學格局的霸氣。

擅長以個人美學刷亮企業色彩，是新奢世代的共同輪廓，他們喜歡挑戰變動、熱愛品味生活、對未知充滿勇氣與自我覺性，例如JL DESIGN創辦人、美好證券品牌長羅申駿，喜歡跨域實驗，並深化問題，每天的生活都充滿張力，他經常分享到「必須把問題看廣問深，才能真正為更多人解決問題」，這既調和又獨立的性格，讓他成功以設計開始改造金融產業，將當初在金曲獎與金馬獎典禮統籌視覺的高度設在新世代的金融市場，更以大慶證券(現為美好證券)品牌長的身份，改造證券商冰冷空間、成立內容團隊邀請前 Monocle 亞洲區副社長 Kurt Lin改版新立《1611》雜誌，融合金融與美學、設計陪伴每一位想了解投資的人日日閱讀。

為生活帶來挑戰並開創全新賽局，要擁有無畏框架、突破自我的特質，行事風格獨樹一格的唐林設計總監廖韋強，不愛將自己拘泥於框架，熱愛廚藝與威士忌、藝術繪畫、與帆船運動等多元面向，並「將興趣化為工作能量」投射在其空間設計作品，在設計圈有不少懂品味的新奢人物，呈境設計總監袁世賢，擅長用空間、色彩、光線、型態調和成極繁語彙，以繁複來大膽創新，描繪出屬於自己的輪廓，將所設計的旅館空間及住宅公設空間展現「不留白」的多樣精神。

圖／皇家禮炮 提供

靈感來自繁生活，時刻捕捉調和藝術

透過跨世代的詮釋，皇家禮炮以與時俱進的經典創出新局，從文化面到空間佈局，創造與名流雅士之間的新奢生活藝術，成為繁複時代的共同語言。霧峰林家第十代傳人林美伸創辦美伸學與333 Gallery，成為上一世代與全新世代的藝術之橋，他的血液流著一段台灣人的繁華時代，林家後代從拍賣跨足教育，再回到古今藝術，以文人雅士的血統用自己的方式光耀家族傳統，實踐極繁美學！林美伸以藝術玩轉生活每一個精彩片段，有自己獨特的審美觀與鑑賞力，更穿搭有型，為內蘊紳士的新世代典範。而同樣熱衷藝術與投資的盈銓投資副總經理林庚鼐，用金融風險控管的理性左腦，與藝術品味線索的感性右腦，展開他精彩豐富的調和人生，也透過品酒的味覺天賦，成為同儕間的品味領袖，不時舉辦高檔次的品酒餐會帶動同世代領袖的尋味渴望，定義新奢世代的筵席風格。

繁二代的繁生活，揭開新派奢華（New Luxury）的趨勢潮流，華夏玻璃執行長廖冠傑、合隆毛廠董事長陳彥誠、物流二代更創辦餐飲帝國的劉宗原，為傳統企業帶來全新五感藝術體驗，闢出市場的嶄新風貌，他們結合感性的現代元素，注重每一個細節，創造與眾不同的成果，勇於創見，並從中展現熱情，對新奢和品味的定義與詮釋，一如皇家禮炮表現的極繁美學，一瓶盡是蘇格蘭風土風格的縮影。

新奢世代新女力，用剛毅調和柔美

你開始懂得新奢世代的生活之道，隨著時代遞嬗，相較於一生只做一件事的專注，現代人追求堆疊更多細節，在斜槓人生裡痛快揮灑每一秒，對這群人來說，相較於極簡主義的自律，融合細膩、繁複與多彩的極繁主義，更像是品味人士的美感指標。

在新奢世代女力的展現上，快艇衝浪Masters大師女子世界冠軍、美傑仕集團副董事長陳美彤，是敢挑戰全球專業女性極少的水上活動、發光發熱的台灣女企業家；如同Weng Collection宸諾集團執行長蔡佳宸跳脫珠寶的性別框架，顛覆領帶男性象徵使用柔軟晶鑽布大玩跨界，近期更打造個人化預防醫學健康觀念與生活美學；D&L丹意信實集團董事長邵瀅綺表現亦令人亮眼，除引進丹麥精品視聽品牌Bang & Olufsen，更把廿幾個歐洲頂級家具帶入日常生活，這幾位傑出女性都以不同風格的元素或手法，秉持想要體驗不同事物的欲求，為世界拼成錦簇的美好，與新奢世代的挑戰創新的世界觀不謀而合。奢，對她們來說已不再是純粹的物質享受，而是懂得把生活過得精彩閃耀，在自己開創的領域裡恣意悠遊。

大膽跨域！為人生帶來不同火花

圖／皇家禮炮 提供

皇家禮炮近百年來積累的繁複精湛製酒工藝，以至少21年以上頂級調和、調和麥芽與罕見的高年份調和穀物威士忌，完整了威士忌界的風味版圖，不僅為奢華與璀璨時代的代名詞，也為新世代彰顯自我價值、象徵品味的不二選擇，如此卓越的市場洞察力，同樣見於心元資本創始執行合夥人鄭博仁身上，他從繁多領域的投資標的，找到最有潛力的那一支，不被紊亂的市場風向混淆，專注在「超早期」投資，除了科技金融，更涵蓋美食美酒娛樂品味集團，如同威士忌從蒸餾時就決定體質，鄭博仁也如釀酒人在橡木桶旁耐心等了春夏秋冬，等候它們在最好的狀態下成就一瓶美好時光。

如此目光如炬，也在拾楀餐飲執行長曾柏憲身上找到極繁的證言，他正是一波波引爆潮流、帶領風向的餐飲界新奢世代領頭羊！繼日本高級吐司嵜本SAKImoto Bakery造成話題且營業額超過日本市場、被日方邀請入股後，又珍惜人才，投資開設了鳥翔高級燒鳥店，透過料理長出色的挑選食材能力與精湛手藝，尚未開幕便造成轟動，迄今一位難求，實踐將日本餐飲品味文化帶入亞洲其他市場的新奢眼光。

繁盛生活的新奢世代，遇上皇家禮炮調和的極繁之美，讓我們看見這群新世代在生活中以各自的方式交融，探索繁盛的極致可能，如同交響樂般富含層次，風味各具獨到特色卻又無懈可擊。

21位繁盛生活的他與她，正以豐富多彩的養分積累，不斷地在人生道路上開拓繁華精彩。不論是喜歡傾聽環境與空間聲音的空間規劃設計總監朱志康，在家中也能讓環境充滿儀式之美的安境美學創辦人許家豪，或是忠實表達材料原來的面貌、光澤與質感、觸感且能營造奢華感的格綸設計總監虞國綸、化一切繁複為時尚靈魂的喜事集團執行長宋文，以及充滿活力與建築膽識的和家國際營運長張語辰，都在自己的領域裡熠熠發光，光彩耀人。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康