晉身國際級代言人！小S接新代言 自豪跟女兒是姊妹
國際巨星小S，真的成為國際代言人了！小S宣布接下代言，成為資生堂國際櫃的台灣、新加坡、馬來西亞的「極上御藏系列」國際代言人，而她也親自使用了極上御藏系列，自豪隨時散發巨星光彩，「我們保養，圖的就是跟女兒看起來像姊妹一樣」。
小S橫跨歌手、影視與主持多重身份，且在亞洲都有高知名度，因此讓資生堂國際櫃相中，欽點成為國際代言人，小S向來在社群媒體上，不吝嗇以未修圖照片PO文，因為她認為真實的狀態才是最美。
實際使用過極上御藏系列後，讓小S讚嘆日本人太會做保養品了，而且使用完後讓肌膚嫩到不行，身為敏感型肌膚的她，很在意要放上臉的保養品，使用後讓膚質大提升，狀態更加分。
資生堂國際櫃的極上御藏系列，來自日本的頂級保養科學之作，有著珍稀延命草、佔全球產量不到0.001%的天皇級綠色蠶絲蛋白頂級綠鑽絲，讓肌膚能夠綻放無暇光芒。
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