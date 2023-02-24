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飛日本「6千有找」！長榮航空限4天開搶 會員再享88折

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
長榮航空將於2月25日至28日連續4天於官網推出限時購票優惠。圖／長榮航空提供
長榮航空將於2月25日至28日連續4天於官網推出限時購票優惠。圖／長榮航空提供

全球旅遊復甦，航班也陸續增加，長榮航空在228連假前夕拋出超狂優惠，將於2月25日至28日連續4天在官網推出限時購票優惠，提供台灣地區出發至指定航線的優惠價，共有23個航點，包括桃園─沖繩未稅機票5,675元起、桃園─福岡未稅8,905元起、桃園─首爾未稅7,421元起、桃園─清邁未稅8,114元起、桃園─宿霧未稅5,733元起、以及3月30日將開航的桃園─菲律賓克拉克未稅5,733元起。

不只短程航線享優惠，長程航班桃園─紐約含稅36,891元起、桃園─舊金山含稅31,298元起、桃園─洛杉磯含稅33,554元起。歐洲航線則有桃園-維也納未稅23,134元起、桃園─慕尼黑未稅24,812元起。

此外，「無限萬哩遊」會員於優惠限期內、在長榮航空官網「會員優惠購票專區」購買成人個人機票，還可享最低88折的會員專屬優惠，新申請會員再享最多1,000哩。

隨著出國旅遊需求逐漸增長，長榮航空也宣布，夏季班表將持續增班，北美航線自3月27日起洛杉磯、芝加哥、舊金山陸將續增班，5月15日起將達每周84班，班次規模幾近恢復疫情前的常態。歐洲航線也從5月15日起，桃園─米蘭航線由每周2班增加為每周4班，結合巴黎、倫敦、維也納、阿姆斯特丹、慕尼黑等航點，屆時歐洲航線每周將達到32班，為台灣飛航歐洲航點及班次最多的航空公司。另外，亞洲及港澳大陸各航班也會依市場需求進行增班、增點或放大機型。

桃園 航線 舊金山

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