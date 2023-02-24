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有你共創挾亮眼成績 全方位服務升級

聯合新聞網／ 有你共創
圖／有你共創提供
圖／有你共創提供

以消費者為本，提供國內外募資、文創選物設計品的有你共創股份有限公司，自2021年成立至今，雖然時間不長，但在營運初期就交出了亮眼成績單。

國內知名的設計品選物電商平台 uDesign 有.設計，2022年整體營收成長逾60%，其中最符合當下社群購物趨勢的「團購」商品，年營收成長率(YoY)超過150% ，年度累計開團數近550檔，甚至在去年11月，單月開團數超過百檔，創下單月團購業績新高。

最受消費者喜愛的IP授權商品，去年也交出了亮麗的成績單，整體營收成長逾100%，除了在北中南開設了多間國內外知名IP快閃店，包含蠟筆小新、咒術迴戰、黃阿瑪、奧樂雞…等等，更透過授權經紀，與包含台新金控、米樂爆米花…等許多知名品牌合作，讓大家可以透過購買貼圖、生活小物，擁有可愛的IP商品。

圖／有你共創提供
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去年新增設的國際事業單位，透過募資形式，帶領台灣品牌進入國際市場，首站以生活習慣與台灣人相近的日本為主，2022年亦達到募資專案 100% 達成的好表現。

除了優異的營運表現外，各項業務今年也都有明確的發展目標，uDesign 有.設計，將更強化日韓及各渠道商品線引案力，優化執行效能，目標提升30%接案量能。

IP授權商品部分，在經紀業務方面，將強化經紀商務本質，規劃長期品牌代理計畫，並擴大代理作品及發展指標型商務合作。此外，亦將以台灣原創作品為標的，啟動圖文創作者的培育計畫，為台灣的圖文創作圈發展添加助益，實現有你共創的企業核心宗旨。除了持續擴大營運通路實力，也透過數據經驗，掌握商品開發週期性，降低營運風險，期望創造出高價值更好的成績。

國際業務發展將以「最專業全面的日本市場合作夥伴」為使命， 提供台灣品牌全方位落地日本策略，包含跨境募資、當地通路佈建、日本選物電商、在地品牌官網代運營建立等。攜手台灣品牌，成功進入日本市場。

除了提供優質的 2C商品之外，致力 2B服務的有你共創，去年底也開啟了嶄新業務-代營運服務，因應電商趨勢已經相當普及，有你共創藉由累積破千家廠商的操作經驗，將輔導電商從0到1拓展至消費市場。

代營運業務，將提供品牌一條龍垂直型電商服務，服務四大項目涵蓋協助品牌從商品策定至品牌定位、線上線下活動行銷企劃及社群媒體經營、搭配操盤經驗豐富的線上數位媒體廣告操作，與末端的通路一條龍代理及出貨。

除了立即進入電子商務市場之外，代營運服務更有助於品牌拓展線上及線下的會員及活動結合，能順利打開市場全通路知名度。新業務自去年第四季開始發展，已經為知名全球性健康營養品牌全通路業績提升 55%、會員數增加 5,000+、流行品電商業績提升 58%、並打開團購市場知名度。

各項服務及業務接洽，請參考 有你共創數位官方網站

品牌 電商 日本

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