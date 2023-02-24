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開工小確幸！全家便利商店一日限定「Let’s Café特濃系列買3送3」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
3月1日當天於全家便利商店App「隨買跨店取」以全盈+PAY支付，即享Let’s Café特濃美式咖啡或特濃拿鐵買3送3優惠。圖／全家便利商店提供
3月1日當天於全家便利商店App「隨買跨店取」以全盈+PAY支付，即享Let’s Café特濃美式咖啡或特濃拿鐵買3送3優惠。圖／全家便利商店提供

連假過後開工日就是要靠咖啡補充元氣，全家便利商店每月1日的全盈+PAY會員日於3月1日上午10點登場，當天於全家便利商店App「隨買跨店取」以全盈+PAY支付，即享Let’s Café特濃美式咖啡或特濃拿鐵買3送3優惠（每會員限購一組）。

此外，即日起至3月7日期間全家便利商店實體店舖也推出Let’s Café大杯單品咖啡2杯109元優惠，不限單品美式咖啡或單品拿鐵皆可任選搭配，近5折好康優惠千萬別錯過（可寄杯跨店取，每會員寄存上限5組共10杯，無兌換期限）。

工作忙總是沒時間買菜嗎？全家便利商店化身最佳神隊友，會員App「Fami煮煮」專區3月1日上午10點推出獨家「搶菜日」好康，玉美有機蔬菜一把只要19元（限量500份，每會員限購一份，商品隨機出貨，恕不挑款），比市場還便宜。全家便利商店App「Fami煮煮」專區更提供近百道料理、生鮮肉品、水果蔬菜，今天訂後天就可到全家便利商店取貨，即日起至5月30日前首次下單再送全家購物金。

全家便利商店App「Fami週期購」專區嚴選羊舍鮮羊乳，以每星期每組6小瓶的包月規格（每瓶180ML），提供24瓶796元獨家免運優惠，相當於83折，下單後每週四即配送到指定全家便利商店店舖，不必跑超市、囤在家，就可以喝到新鮮的羊乳。

全家便利商店App「Fami煮煮」專區提供近百道料理、生鮮肉品、水果蔬菜，今天訂後天就可到全家便利商店取貨，即日起至5月30日首次下單再送全家購物金。圖／全家便利商店提供
全家便利商店App「Fami煮煮」專區提供近百道料理、生鮮肉品、水果蔬菜，今天訂後天就可到全家便利商店取貨，即日起至5月30日首次下單再送全家購物金。圖／全家便利商店提供
即日起至3月7日全家便利商店實體店舖推出Let’s Café大杯單品咖啡2杯109元優惠，不限單品美式或單品拿鐵皆可任選搭配。圖／全家便利商店提供
即日起至3月7日全家便利商店實體店舖推出Let’s Café大杯單品咖啡2杯109元優惠，不限單品美式或單品拿鐵皆可任選搭配。圖／全家便利商店提供
全家便利商店每月1日的全盈+PAY會員日於3月1日上午10點登場，當天於全家便利商店App「隨買跨店取」以全盈+PAY支付，即享Let’s Café特濃美式咖啡或特濃拿鐵買3送3優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店每月1日的全盈+PAY會員日於3月1日上午10點登場，當天於全家便利商店App「隨買跨店取」以全盈+PAY支付，即享Let’s Café特濃美式咖啡或特濃拿鐵買3送3優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店會員App「Fami煮煮」專區3月1日上午10點推出獨家「搶菜日」好康，玉美有機蔬菜一把只要19元，限量500份、每人限購一份。圖／全家便利商店提供
全家便利商店會員App「Fami煮煮」專區3月1日上午10點推出獨家「搶菜日」好康，玉美有機蔬菜一把只要19元，限量500份、每人限購一份。圖／全家便利商店提供
全家便利商店會員App「Fami煮煮」專區3月1日上午10點推出獨家「搶菜日」好康，玉美有機蔬菜一把只要19元，限量500份、每人限購一份。圖／全家便利商店提供
全家便利商店會員App「Fami煮煮」專區3月1日上午10點推出獨家「搶菜日」好康，玉美有機蔬菜一把只要19元，限量500份、每人限購一份。圖／全家便利商店提供
全家便利商店App「Fami週期購」專區嚴選羊舍鮮羊乳，提供包月24瓶796元獨家免運優惠，每週四配送到店。圖／全家便利商店提供
全家便利商店App「Fami週期購」專區嚴選羊舍鮮羊乳，提供包月24瓶796元獨家免運優惠，每週四配送到店。圖／全家便利商店提供
全家便利商店每月1日的全盈+PAY會員日於3月1日上午10點登場，當天於全家便利商店App「隨買跨店取」以全盈+PAY支付，即享Let’s Café特濃美式咖啡或特濃拿鐵買3送3優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店每月1日的全盈+PAY會員日於3月1日上午10點登場，當天於全家便利商店App「隨買跨店取」以全盈+PAY支付，即享Let’s Café特濃美式咖啡或特濃拿鐵買3送3優惠。圖／全家便利商店提供

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