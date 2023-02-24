宋慧喬、許光漢同賞FENDI23秋冬大秀 解構性別巧玩二元

穿著FENDI的當代女性，究竟是什麼樣的女子？「我至今還記得上班第一天的Delfina身穿藍色與棕色套裝... 她對FENDI的詮釋方式優雅且別緻，讓我著迷。」對於FENDI藝術總監Kim Jones而言，這個女子就是FENDI家族第四代成員Delfina Delettrez Fendi，她也正是男裝暨配件創意總監Silvia Venturini Fendi的大女兒，不僅為品牌設計珠寶，也以個人同名品牌和獨特創意活躍於高級珠寶領域。

Delfina以個人風格演繹的FENDI，是Kim Jones創作FENDI 2023秋冬系列的起點；在義大利米蘭當地時間2月22日下午舉辦2023秋冬系列女裝大秀上，Kim Jones取鑒Delfina Delettrez Fendi的著裝造型，透過微妙的顛覆性視角探索古典主義與優雅格調。全球來自電影、娛樂和音樂各界的藝人嘉賓皆共襄盛會，包括品牌大使的韓國女星宋慧喬、台灣男星許光漢、近期當紅美劇明星Gwendoline Christie與Christina Ricci都出席看秀。

「二元性」是品牌DNA，本季透過性別與結構展現。連身衣、圍裙、制服等男士精裁版型與傳統面料加以女性化的詮釋：配上層層堆疊的蕾絲花邊、或鏤空網眼襯裙、充滿女人味的長靴。剪裁俐落的披肩飾有長而深的衩口，襯衫形式的大衣罩衫長度落到腳踝，露出綴滿亮片的內襯；不對稱剪裁的垂褶洋裝則以搖曳的綁帶固定。

而本季女裝也以挖空、破壞結構的方式向龐克文化致敬：切口刻意整齊的裂縫或輕微彎曲的廓形，出現在針織衫上，百褶裙和圍巾裝飾造型。來自FENDI 1996秋冬系列的印花圖案化作鑲嵌紋飾，靈感來源於Karl Lagerfeld繪制於1981年的百搭針織衫設計草圖。