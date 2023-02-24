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宋慧喬、許光漢同賞FENDI23秋冬大秀 解構性別巧玩二元

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FENDI品牌大使韓國女星宋慧喬、台灣男星許光漢特地合影留念。圖／FENDI提供
FENDI品牌大使韓國女星宋慧喬、台灣男星許光漢特地合影留念。圖／FENDI提供

穿著FENDI的當代女性，究竟是什麼樣的女子？「我至今還記得上班第一天的Delfina身穿藍色與棕色套裝... 她對FENDI的詮釋方式優雅且別緻，讓我著迷。」對於FENDI藝術總監Kim Jones而言，這個女子就是FENDI家族第四代成員Delfina Delettrez Fendi，她也正是男裝暨配件創意總監Silvia Venturini Fendi的大女兒，不僅為品牌設計珠寶，也以個人同名品牌和獨特創意活躍於高級珠寶領域。

Delfina以個人風格演繹的FENDI，是Kim Jones創作FENDI 2023秋冬系列的起點；在義大利米蘭當地時間2月22日下午舉辦2023秋冬系列女裝大秀上，Kim Jones取鑒Delfina Delettrez Fendi的著裝造型，透過微妙的顛覆性視角探索古典主義與優雅格調。全球來自電影、娛樂和音樂各界的藝人嘉賓皆共襄盛會，包括品牌大使的韓國女星宋慧喬、台灣男星許光漢、近期當紅美劇明星Gwendoline Christie與Christina Ricci都出席看秀。

「二元性」是品牌DNA，本季透過性別與結構展現。連身衣、圍裙、制服等男士精裁版型與傳統面料加以女性化的詮釋：配上層層堆疊的蕾絲花邊、或鏤空網眼襯裙、充滿女人味的長靴。剪裁俐落的披肩飾有長而深的衩口，襯衫形式的大衣罩衫長度落到腳踝，露出綴滿亮片的內襯；不對稱剪裁的垂褶洋裝則以搖曳的綁帶固定。

而本季女裝也以挖空、破壞結構的方式向龐克文化致敬：切口刻意整齊的裂縫或輕微彎曲的廓形，出現在針織衫上，百褶裙和圍巾裝飾造型。來自FENDI 1996秋冬系列的印花圖案化作鑲嵌紋飾，靈感來源於Karl Lagerfeld繪制於1981年的百搭針織衫設計草圖。 

模特兒手提全新推出的FENDI Multi，猶如摺紙的水桶提包，能夠在兩種獨特闊形間自由切換外觀，體現出FENDI百變的時裝概念。她指出：「我認為此款包款最美妙的地方在於它的可變化性，集兩種形態於一體。這種二元性正是FENDI的特質 – 就像某些看似簡單的事物，實則極為複雜。」包包的設計師Silvia Venturini Fendi說，正如同樣全新亮相的FENDI C'mon包，「我的初衷就是創造極度純粹的作品，以呼應本系列的精緻格調。」

迷你款的FENDI Multi包，同樣具備在兩種獨特闊形間自由切換的外觀。圖／FENDI提供
迷你款的FENDI Multi包，同樣具備在兩種獨特闊形間自由切換的外觀。圖／FENDI提供
FENDI品牌大使宋慧喬出席FENDI 2023秋冬米蘭女裝秀。圖／FENDI提供
FENDI品牌大使宋慧喬出席FENDI 2023秋冬米蘭女裝秀。圖／FENDI提供
剪裁俐落的及踝長外套，露出綴滿亮片的內襯。圖／FENDI提供
剪裁俐落的及踝長外套，露出綴滿亮片的內襯。圖／FENDI提供
FENDI 2023秋冬女装系列透過微妙的顛覆性視角探索古典主義與優雅格調。圖／FENDI提供
FENDI 2023秋冬女装系列透過微妙的顛覆性視角探索古典主義與優雅格調。圖／FENDI提供
鏤空網眼襯裙引人註目。圖／FENDI提供
鏤空網眼襯裙引人註目。圖／FENDI提供
層疊構造的蕾絲花邊散發亮澤。圖／FENDI提供
層疊構造的蕾絲花邊散發亮澤。圖／FENDI提供
本季許多包款推出皮革編織的新作。圖／FENDI提供
本季許多包款推出皮革編織的新作。圖／FENDI提供
90年代在阿達一族中扮演「星期三」的好萊塢女星Christina Ricci出席FENDI 2023秋冬米蘭女裝秀。圖／FENDI提供
90年代在阿達一族中扮演「星期三」的好萊塢女星Christina Ricci出席FENDI 2023秋冬米蘭女裝秀。圖／FENDI提供
同樣具備二元性簡約感的全新設計FENDI C'mon包，秀上亦出現亮面鱷魚皮革款。圖／FENDI提供
同樣具備二元性簡約感的全新設計FENDI C'mon包，秀上亦出現亮面鱷魚皮革款。圖／FENDI提供
男士精裁版型與傳統面料加以女性化的詮釋，呈現於連身衣、圍裙、制服。圖／FENDI提供
男士精裁版型與傳統面料加以女性化的詮釋，呈現於連身衣、圍裙、制服。圖／FENDI提供
在全新推出的FENDI Multi包款亦提供編織款式。圖／FENDI提供
在全新推出的FENDI Multi包款亦提供編織款式。圖／FENDI提供
FENDI品牌大使許光漢出席FENDI 2023秋冬米蘭女裝秀。圖／FENDI提供
FENDI品牌大使許光漢出席FENDI 2023秋冬米蘭女裝秀。圖／FENDI提供
龐克風格的針織衫呈現切口整齊的裂縫或輕微彎曲的廓形。圖／FENDI提供
龐克風格的針織衫呈現切口整齊的裂縫或輕微彎曲的廓形。圖／FENDI提供
FENDI品牌大使許光漢出席2023秋冬米蘭女裝秀。圖／FENDI提供
FENDI品牌大使許光漢出席2023秋冬米蘭女裝秀。圖／FENDI提供
非對稱剪裁的針織與皮革服飾以綁帶固定。圖／FENDI提供
非對稱剪裁的針織與皮革服飾以綁帶固定。圖／FENDI提供
過膝長靴裝飾龐克風格的綁帶和挖空。圖／FENDI提供
過膝長靴裝飾龐克風格的綁帶和挖空。圖／FENDI提供
新設計的FENDI C'mon亦有超迷你的尺寸。圖／FENDI提供
新設計的FENDI C'mon亦有超迷你的尺寸。圖／FENDI提供
男士精裁版型與傳統面料加以女性化的詮釋，呈現於連身衣、圍裙、制服。圖／FENDI提供
男士精裁版型與傳統面料加以女性化的詮釋，呈現於連身衣、圍裙、制服。圖／FENDI提供
本季裝飾小Baguette的Baguette包以手拿形式出現。圖／FENDI提供
本季裝飾小Baguette的Baguette包以手拿形式出現。圖／FENDI提供
FENDI 2023秋冬女装系列透過微妙的顛覆性視角探索古典主義與優雅格調。圖／FENDI提供
FENDI 2023秋冬女装系列透過微妙的顛覆性視角探索古典主義與優雅格調。圖／FENDI提供
男士精裁版型與傳統面料加以女性化的詮釋，實用主義貫穿始終。圖／FENDI提供
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