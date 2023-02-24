宋慧喬、許光漢同賞FENDI23秋冬大秀 解構性別巧玩二元
穿著FENDI的當代女性，究竟是什麼樣的女子？「我至今還記得上班第一天的Delfina身穿藍色與棕色套裝... 她對FENDI的詮釋方式優雅且別緻，讓我著迷。」對於FENDI藝術總監Kim Jones而言，這個女子就是FENDI家族第四代成員Delfina Delettrez Fendi，她也正是男裝暨配件創意總監Silvia Venturini Fendi的大女兒，不僅為品牌設計珠寶，也以個人同名品牌和獨特創意活躍於高級珠寶領域。
Delfina以個人風格演繹的FENDI，是Kim Jones創作FENDI 2023秋冬系列的起點；在義大利米蘭當地時間2月22日下午舉辦2023秋冬系列女裝大秀上，Kim Jones取鑒Delfina Delettrez Fendi的著裝造型，透過微妙的顛覆性視角探索古典主義與優雅格調。全球來自電影、娛樂和音樂各界的藝人嘉賓皆共襄盛會，包括品牌大使的韓國女星宋慧喬、台灣男星許光漢、近期當紅美劇明星Gwendoline Christie與Christina Ricci都出席看秀。
「二元性」是品牌DNA，本季透過性別與結構展現。連身衣、圍裙、制服等男士精裁版型與傳統面料加以女性化的詮釋：配上層層堆疊的蕾絲花邊、或鏤空網眼襯裙、充滿女人味的長靴。剪裁俐落的披肩飾有長而深的衩口，襯衫形式的大衣罩衫長度落到腳踝，露出綴滿亮片的內襯；不對稱剪裁的垂褶洋裝則以搖曳的綁帶固定。
而本季女裝也以挖空、破壞結構的方式向龐克文化致敬：切口刻意整齊的裂縫或輕微彎曲的廓形，出現在針織衫上，百褶裙和圍巾裝飾造型。來自FENDI 1996秋冬系列的印花圖案化作鑲嵌紋飾，靈感來源於Karl Lagerfeld繪制於1981年的百搭針織衫設計草圖。
模特兒手提全新推出的FENDI Multi，猶如摺紙的水桶提包，能夠在兩種獨特闊形間自由切換外觀，體現出FENDI百變的時裝概念。她指出：「我認為此款包款最美妙的地方在於它的可變化性，集兩種形態於一體。這種二元性正是FENDI的特質 – 就像某些看似簡單的事物，實則極為複雜。」包包的設計師Silvia Venturini Fendi說，正如同樣全新亮相的FENDI C'mon包，「我的初衷就是創造極度純粹的作品，以呼應本系列的精緻格調。」
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