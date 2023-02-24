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「禁郵令」後首次 國際郵輪載歐美遊客3月靠泊花蓮港

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
2020年國際郵輪「探索夢號」首度停靠在花蓮港。圖／聯合報系資料照片
2020年國際郵輪「探索夢號」首度停靠在花蓮港。圖／聯合報系資料照片

歷經兩年多港口「禁郵令」，花蓮港終於盼得期待已久的國際郵輪靠港，大洋郵輪公司「諾蒂卡號」將於3月10日搭載600名歐美遊客來到花蓮遊覽太魯閣國家公園等景點。今、明兩年預計至少有16航次、1萬6千名遊客乘郵輪來花蓮遊玩。

花蓮港務分公司表示，中央流行疫情指揮中心於109年2月6日祭出「禁郵令」，禁止國際郵輪靠泊我國港口，一直到去年10月24日才解除。

疫情趨後，全球郵輪市場迎來曙光，靠泊花蓮港的郵輪船期已排到明年。今年3月10日將有首艘3萬多噸的「諾蒂卡號」郵輪靠泊，為迎接解封後國際郵輪復航，花蓮港務分公司將提供拖船噴水迎賓、致贈首航紀念牌及具地方特色的迎賓表演等活動，熱烈歡迎。

花蓮港務分公司經理蔡青萍表示，「諾蒂卡號」預計搭載600名歐美旅客來到花蓮一日遊，3月10日上午抵達花蓮港，遊客約在上午8時下船遊覽，由雄獅旅遊安排，參訪太魯閣國家公園等景點，當天傍晚5時離港，停留時間約9個小時。

為迎接國際郵輪旅客，港務公司去年馬不停蹄拜訪星馬、歐洲及日本區域航商業者行銷，並提供碼頭碇泊費、旅客服務費及航次累計優惠等行銷獎勵措施，目前船期已排到明年。

花蓮港務分公司表示，今年接獲的郵輪預報已有9航次，明年也有7航次，還在陸續增加中。因應國際郵輪景氣復甦，除盤點場站設施，也拜會花蓮縣政府觀光處，針對郵輪船期、觀光大使、觀光計程車、安排迎賓表演等交流意見，目前都已準備就緒，將為睽違已久的國際郵輪旅客提供優質多元服務。

郵輪 花蓮 太魯閣國家公園

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