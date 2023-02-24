228連假到淡水漁人碼頭 幾米遊園車、遊樂場讓孩子放電
228連假將至，新北淡水漁人碼頭2座幾米女孩裝置藝術，連假不停駛幾米遊園車可至遊樂場，讓小孩放電。此外，連假期間上午9點至11點、下午3至5點還有機會遇到新北警局騎警隊，加上商店街有各式美食，適合親子旅遊。
新北漁業處說，為延伸了淡海輕軌幾米意象，淡水漁人碼頭有2座「幾米女孩藝術裝置」可供民眾打卡拍照，且原本只在周五至周日營運的幾米漁人碼頭遊園車，228連假期間天天開，車體融入幾米元素，且總站候車亭也印製的幾米作品圖像，候車時也能與幾米女孩一起拍照留念。
遊園車總站位於福容大飯店旁情人塔，途經木棧道商店街及幾米女孩藝術裝置，終點站是讓孩子免費暢玩的幾米溜溜帽遊樂場。遊樂場遊具外觀色彩鮮艷吸睛，左、右兩邊是分別由五頂「帽子」及四個「禮物盒」堆疊而成的高塔，等著孩子們在其間盡情享樂探險。
民眾除可搭乘幾米遊園車、暢玩幾米溜溜帽遊樂場外，漁港美麗風光也能讓您一飽眼福，港區美食也能一飽口福，還有機會遇到新北警局騎警隊（執勤時間周六、日及國定例假日上午9點至11點、下午3至5點），在馬背上巡邏港區的騎警們也會親切地停下腳步與民眾一起合影。
新北漁業處表示，市府透過「嗨漁港」計畫改造精進，在兼顧漁作下改善漁港環境，使漁港成為民眾休閒的好去處，28連假不妨告別平日的忙碌，遠離城市的喧囂，帶著孩子走訪一下淡水漁人碼頭，還有每日5場情人橋光雕秀。
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