終於等到你！麥卡倫詹姆士．龐德60週年系列限量抵台

具指標性意義的蘇格蘭單一麥芽威士忌麥卡倫，獨家攜手神祕瀟灑的「007詹姆士．龐德（James Bond）」所發行的「麥卡倫 詹姆士．龐德60週年系列 單一麥芽威士忌（The Macallan James Bond 60th Anniversary）」，即日起正式抵台，僅在全台指定的10家麥卡倫認證零售商販售，數量有限，售完為止。

原本僅存於小說字裡行間、神祕瀟灑的英國秘密情報員007 詹姆士．龐德，1962年首次躍上電影院大銀幕；其優雅激昂又觸動人心的故事，從此風靡全球，成為全球影史上最家喻戶曉的系列作品之一。

2022年底為紀念詹姆士．龐德系列電影60週年的里程碑，同樣來自蘇格蘭群島的全球頂級威士忌領導品牌麥卡倫與詹姆士．龐德系列電影攜手合作，隆重推出6款不同主題包裝的「麥卡倫 詹姆士．龐德60週年限量版威士忌」，與台灣威士忌及詹姆士．龐德系列電影的愛好者們，一同讚頌兩大品牌的傑出、創新且歷久彌新的卓越品質。

詹姆士．龐德系列電影共累計 25 部，前後由6位演員相繼領銜主演，每位各自展現不同面向的魅力，而其角色特質皆維持一致，以極具智慧的應變能力迎接各種變化與挑戰的同時，始終捍衛其核心價值的精神。而在系列電影中常出現麥卡倫單一麥芽威士忌的身影，像在《007：空降危機》中，詹姆士．龐德細細品味的「麥卡倫珍稀系列1962年威士忌」，便是向007系列電影元年致敬的例子。

透過麥卡倫釀酒大師Kirsteen Campbell精心勾兌此款非凡的佳釀「麥卡倫 詹姆士．龐德60週年限量版威士忌」，以讚頌當代創新者代表——詹姆士．龐德令人讚嘆的角色深度為出發點，結合麥卡倫所傳承的蘇格蘭永恆、饒富優雅的文化底蘊打造意義非凡的限量系列酒款。