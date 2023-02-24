終於等到你！麥卡倫詹姆士．龐德60週年系列限量抵台
具指標性意義的蘇格蘭單一麥芽威士忌麥卡倫，獨家攜手神祕瀟灑的「007詹姆士．龐德（James Bond）」所發行的「麥卡倫 詹姆士．龐德60週年系列 單一麥芽威士忌（The Macallan James Bond 60th Anniversary）」，即日起正式抵台，僅在全台指定的10家麥卡倫認證零售商販售，數量有限，售完為止。
原本僅存於小說字裡行間、神祕瀟灑的英國秘密情報員007 詹姆士．龐德，1962年首次躍上電影院大銀幕；其優雅激昂又觸動人心的故事，從此風靡全球，成為全球影史上最家喻戶曉的系列作品之一。
2022年底為紀念詹姆士．龐德系列電影60週年的里程碑，同樣來自蘇格蘭群島的全球頂級威士忌領導品牌麥卡倫與詹姆士．龐德系列電影攜手合作，隆重推出6款不同主題包裝的「麥卡倫 詹姆士．龐德60週年限量版威士忌」，與台灣威士忌及詹姆士．龐德系列電影的愛好者們，一同讚頌兩大品牌的傑出、創新且歷久彌新的卓越品質。
詹姆士．龐德系列電影共累計 25 部，前後由6位演員相繼領銜主演，每位各自展現不同面向的魅力，而其角色特質皆維持一致，以極具智慧的應變能力迎接各種變化與挑戰的同時，始終捍衛其核心價值的精神。而在系列電影中常出現麥卡倫單一麥芽威士忌的身影，像在《007：空降危機》中，詹姆士．龐德細細品味的「麥卡倫珍稀系列1962年威士忌」，便是向007系列電影元年致敬的例子。
透過麥卡倫釀酒大師Kirsteen Campbell精心勾兌此款非凡的佳釀「麥卡倫 詹姆士．龐德60週年限量版威士忌」，以讚頌當代創新者代表——詹姆士．龐德令人讚嘆的角色深度為出發點，結合麥卡倫所傳承的蘇格蘭永恆、饒富優雅的文化底蘊打造意義非凡的限量系列酒款。
6款精裝限量版威士忌，皆盛裝非凡佳釀，包裝上更展現出前衛創意。以探索不同年代的詹姆士．龐德系列電影場景，呈現於分別代表不同年代的6款瓶裝設計上，從《霹靂彈》的穿戴式噴射器背包，《007：海底城》的海底實驗室，到《007：明日帝國》的隱形船，以及《007：空降危機》中的童年宅邸「空降莊園」，將詹姆士．龐德系列廣受喜愛的電影經典場景呈獻在麥卡倫詹姆士．龐德60週年限量版威士忌創意包裝，展現麥卡倫不斷創新的品牌精神，更創造其藝術價值及蒐藏意義。
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