228有4天連假 觀光景點恐湧現遊客、車潮
228和平紀念日有4天連續假期，包括通往國道各交流道的主要平面道路，各觀光景點亦恐湧現大量人潮及車潮，新北市局交通大隊呼籲民眾外出留意相關交通路況資訊，以利規畫出遊行程。
每年1至3月時值櫻花盛開季節，淡水滬尾櫻花大道、楓樹湖及天元宮、三芝三生步道、青山路、新店陽光運動公園及烏來瀑布公園、石碇二格及汐止康誥坑溪等地點櫻花已陸續綻放盛開，新北交通大隊預估各大風景區將湧現車潮，已協調各相關分局加強交通管制疏導勤務規畫，確保熱門景點周邊交通順暢，建議民眾可透過「2023新北蒔花好綻浪漫櫻花季」及「賞花快報」臉書粉絲專頁查詢最新花況，以獲取景點周邊交通資訊及旅遊建議，呼籲民眾多搭乘大眾運輸前往賞櫻。
新北市交通大隊指出，2月25日國一及國三南下於上午6時至12時內湖至頭份、木柵至香山軍實施高乘載管制，因應國道五號於2月25日零時至12時、2月26日5時至12時，在石碇及坪林匝道實施「南向入口封閉管制」措施，欲前往宜花東地區旅客，建議改走台二線、台九線等替代道路，或避開管制時段延後出發；另於2月27日、28日下午二至晚上九時北上實施高乘載管制措施，假期結束自宜花東北返之車輛，建議改駛台二線、台二丙線及台9線，出遊不塞車，快樂度假期。
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