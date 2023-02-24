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「atre」日系品牌特賣會展開 BEAMS等6品牌最低4折入手

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
微風南山「atre艾妥列」2/24-2/28推出日系品牌特賣會「JAPAN BRAND SPECIAL SALE」最低4折起。圖／atre艾妥列提供
微風南山「atre艾妥列」2/24-2/28推出日系品牌特賣會「JAPAN BRAND SPECIAL SALE」最低4折起。圖／atre艾妥列提供

喜歡日系流行服飾的你，位於微風南山的「atre艾妥列」今日起至2/28限期5天推出日系品牌特賣會「JAPAN BRAND SPECIAL SALE」、最低4折起，品牌包括BEAMS、UNITED ARROWS (含旗下coen、GREEN LABEL RELAXING)、URBAN RESEARCH、PALFiLLER，男女服飾都有機會在這找到中意的特賣價入手。

atre艾妥列於3樓推出「JAPAN BRAND SPECIAL SALE」，品項包括BEAMS男裝EASY針織開襟衫原價2,880元，特價 1,440元；BEAMS BOY 女裝連帽衛衣原價2,800 元，特價1,960元。

URBAN RESERCH動物紋水洗皺摺長裙原價1,890元，特價1,134元；URBAN RESERCH UCLA logo休閒上衣原價2,090元，特價1,254元。

UNITED ARROWS別丁布料獵裝大衣原價20,300元，特價10,150元；TOUR NAOSUKE WADA 滑雪衣連帽衫原價6,760元，特價3,380元。

BEAUTY & YOUTH開襟領連衣裙原價6,180元，特價3,090元，AEWEN MATOPH羅紋拼接洋裝原價9,390元，特價4,695元。

特賣活動另有VIP特別折扣，購買2件以上可享折扣再9折，購買3件以上再8.5折。

「JAPAN BRAND SPECIAL SALE」活動期間

●VIP限定憑證入場

2月24日(五) 16:00-22:00

2月25日(六) 11:00-22:00

VIP限定入場資格，持微風積點禮遇會員APP或atre LINE官方帳號加入好友，2擇1即可以VIP資格限定入場、可當日即時加入即時入場。

●一般開放

2月26日(日) 11:00-22:00

2月27日(一) 11:00-22:00

2月28日(二) 11:00-19:00(最終進場時間)

AEWEN MATOPH羅紋拼接洋裝原價9,390元，特價4,695元。圖／atre艾妥列提供
AEWEN MATOPH羅紋拼接洋裝原價9,390元，特價4,695元。圖／atre艾妥列提供
BEAMS BOY別注版女裝連帽衛衣原價2,800 元，特價1,960元。圖／atre艾妥列提供
BEAMS BOY別注版女裝連帽衛衣原價2,800 元，特價1,960元。圖／atre艾妥列提供
TOUR NAOSUKE WADA滑雪衣連帽衫原價6,760元，特價3,380元。圖／atre艾妥列提供
TOUR NAOSUKE WADA滑雪衣連帽衫原價6,760元，特價3,380元。圖／atre艾妥列提供
BEAMS男裝EASY針織開襟衫原價2,880元，特價1,440元。圖／atre艾妥列提供
BEAMS男裝EASY針織開襟衫原價2,880元，特價1,440元。圖／atre艾妥列提供
BEAUTY YOUTH開襟領連衣裙原價6,180元，特價3,090元。圖／atre艾妥列提供
BEAUTY YOUTH開襟領連衣裙原價6,180元，特價3,090元。圖／atre艾妥列提供
URBAN RESERCH別注版UCLA logo休閒上衣原價2,090元，特價1,254元。圖／atre艾妥列提供
URBAN RESERCH別注版UCLA logo休閒上衣原價2,090元，特價1,254元。圖／atre艾妥列提供

微風南山 品牌 UCLA

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