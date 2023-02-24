「atre」日系品牌特賣會展開 BEAMS等6品牌最低4折入手
喜歡日系流行服飾的你，位於微風南山的「atre艾妥列」今日起至2/28限期5天推出日系品牌特賣會「JAPAN BRAND SPECIAL SALE」、最低4折起，品牌包括BEAMS、UNITED ARROWS (含旗下coen、GREEN LABEL RELAXING)、URBAN RESEARCH、PALFiLLER，男女服飾都有機會在這找到中意的特賣價入手。
atre艾妥列於3樓推出「JAPAN BRAND SPECIAL SALE」，品項包括BEAMS男裝EASY針織開襟衫原價2,880元，特價 1,440元；BEAMS BOY 女裝連帽衛衣原價2,800 元，特價1,960元。
URBAN RESERCH動物紋水洗皺摺長裙原價1,890元，特價1,134元；URBAN RESERCH UCLA logo休閒上衣原價2,090元，特價1,254元。
UNITED ARROWS別丁布料獵裝大衣原價20,300元，特價10,150元；TOUR NAOSUKE WADA 滑雪衣連帽衫原價6,760元，特價3,380元。
BEAUTY & YOUTH開襟領連衣裙原價6,180元，特價3,090元，AEWEN MATOPH羅紋拼接洋裝原價9,390元，特價4,695元。
特賣活動另有VIP特別折扣，購買2件以上可享折扣再9折，購買3件以上再8.5折。
「JAPAN BRAND SPECIAL SALE」活動期間
●VIP限定憑證入場
2月24日(五) 16:00-22:00
2月25日(六) 11:00-22:00
VIP限定入場資格，持微風積點禮遇會員APP或atre LINE官方帳號加入好友，2擇1即可以VIP資格限定入場、可當日即時加入即時入場。
●一般開放
2月26日(日) 11:00-22:00
2月27日(一) 11:00-22:00
2月28日(二) 11:00-19:00(最終進場時間)
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言