「atre」日系品牌特賣會展開 BEAMS等6品牌最低4折入手

喜歡日系流行服飾的你，位於微風南山的「atre艾妥列」今日起至2/28限期5天推出日系品牌特賣會「JAPAN BRAND SPECIAL SALE」、最低4折起，品牌包括BEAMS、UNITED ARROWS (含旗下coen、GREEN LABEL RELAXING)、URBAN RESEARCH、PALFiLLER，男女服飾都有機會在這找到中意的特賣價入手。

atre艾妥列於3樓推出「JAPAN BRAND SPECIAL SALE」，品項包括BEAMS男裝EASY針織開襟衫原價2,880元，特價 1,440元；BEAMS BOY 女裝連帽衛衣原價2,800 元，特價1,960元。

URBAN RESERCH動物紋水洗皺摺長裙原價1,890元，特價1,134元；URBAN RESERCH UCLA logo休閒上衣原價2,090元，特價1,254元。

UNITED ARROWS別丁布料獵裝大衣原價20,300元，特價10,150元；TOUR NAOSUKE WADA 滑雪衣連帽衫原價6,760元，特價3,380元。

BEAUTY & YOUTH開襟領連衣裙原價6,180元，特價3,090元，AEWEN MATOPH羅紋拼接洋裝原價9,390元，特價4,695元。

特賣活動另有VIP特別折扣，購買2件以上可享折扣再9折，購買3件以上再8.5折。

「JAPAN BRAND SPECIAL SALE」活動期間

●VIP限定憑證入場

2月24日(五) 16:00-22:00

2月25日(六) 11:00-22:00

VIP限定入場資格，持微風積點禮遇會員APP或atre LINE官方帳號加入好友，2擇1即可以VIP資格限定入場、可當日即時加入即時入場。

●一般開放

2月26日(日) 11:00-22:00

2月27日(一) 11:00-22:00

2月28日(二) 11:00-19:00(最終進場時間)