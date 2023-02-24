限時4天！家樂福228連假會員買指定商品滿額享9折
迎接228連假，家樂福自2月25日至2月28日限時4天，推出會員專屬購買家用五金、3C家電、紡織服飾滿額9折優惠，於量販店單筆消費滿2,000元以上、超市單筆消費消費滿888元以上，享9折優惠（以現金折價券回饋）。另外，線上購物同步推出指定商品單筆消費滿2,000元以上送200元線上折價券，更快速送到家的「家速配」買指定商品單筆消費滿1,000元以上，輸入折扣碼「PEACE」同樣享9折，將於結帳金額中直接折抵超划算。
家樂福目前同步推出的還有「我家就是咖啡館」咖啡春賞優惠，即日起至3月1日，會員購買指定商品每滿599元贈紅利點數18,000點，單筆最高回饋送36,000點數（等同現金120元）；購買雀巢金牌濾掛100%阿拉比卡，特價單組498元再贈咖啡渣製成的永續環保隨行杯（全台限量2,400組）。若要搭配228連假優惠，飛利浦全自動義式咖啡機可調整個人化濃度，創新LatteGO奶泡系統方便清潔，100%陶瓷研磨器，是小家庭的最愛，現正優惠26,900元，使用樂福玉山聯名卡還可享24期零利率。需求單純的家庭也可選擇飛利浦全自動研磨咖啡機或是siroca自動研磨咖啡機都是5,000元有找。
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