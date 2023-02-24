快訊

病倒後亂作一團？ 每人都要為「有一天我會被照顧」做準備

飛日本6千有找！長榮航23航點祭優惠機票 限時4天開搶

范冰冰鬆口提「逃稅遭封殺」 首揭背後秘辛

飛日本6千有找！長榮航空23航點優惠機票 限時4天開搶

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
長榮航空228連假推出官網購票限時優惠，提供台灣出發指定航線優惠價，共有23個航點可選擇。圖／長榮航空提供
長榮航空228連假推出官網購票限時優惠，提供台灣出發指定航線優惠價，共有23個航點可選擇。圖／長榮航空提供

疫後國人瘋出國，長榮航空228連假期間(2月25日至28日)推出官網購票限時優惠，提供台灣地區出發指定航線優惠價，共有23個航點可選擇，其中，東亞地區的「桃園-沖繩」、「桃園-宿霧」、「桃園-克拉克」都6千元有找，其他如「桃園-福岡」、「桃園-首爾」、「桃園-清邁」優惠價皆不超過9千元。

長榮航空表示，228連假期間祭出東北亞航線「桃園-沖繩5675元起(未稅)」、「桃園-福岡8905元起(未稅)」、「桃園-首爾7421元起（未稅）」；東南亞航線「桃園-宿霧5733元起(未稅)」、「桃園-清邁8114元起(未稅)」，3月30日將開航的「桃園-克拉克」也只要5733元起(未稅)。

長榮航空指出，在長程線優惠部分，有「桃園-紐約36891元起(含稅)」、「桃園-舊金山31298元起(含稅)」、「桃園-洛杉磯33554元起(含稅)」；歐洲航線有「桃園-維也納23134元起(未稅)」、「桃園-慕尼黑24812元起(未稅)」，更多航點優惠票價可至長榮航空官網查詢。

長榮航空也說，為嘉惠「無限萬哩遊」會員，2月24日至28日在長榮航空官網「會員優惠購票專區」推出購買成人個人機票，即可享有最低88折會員專屬購票優惠，新申請會員還可再享最多1000哩。

長榮航空表示，「無限萬哩遊」會員搭乘長榮航空/立榮航空或星空聯盟航空可賺取哩程，透過國內外合作銀行信用卡生活中刷卡消費、旅遊住宿、租車或EVA Mileage Mall購物及EVA Mileage Hotel訂房等可累計哩程，並兌換艙位升等、酬賓機票、住宿券、刊物及各項商品，或使用哩程折抵機票款等。

桃園 長榮 航線

延伸閱讀

長榮航機票228限時優惠 多航線6000元有找

紓解尖峰易塞路口 桃園交通局檢視車道推「偏心」計畫

228連假掃墓人潮湧現 桃殯周邊實施交管

自由車／96 Heroes挑戰賽3月登場 桃園讚讓車友吃到飽

相關新聞

長榮航機票228限時優惠 多航線6000元有找

長榮航空（2618）228連假優惠不打烊。從2月25日起至28日連續四天將推出官網購票限時優惠，提供台灣地區出發指定航線...

Prada 23米蘭時裝周 冬日小花大秀繁盛精巧

Prada昨日晚間於米蘭正式發表23秋冬女裝，包含韓星SOMI全昭彌、香港女星倪晨曦、韓星宋江，歐美名人則有Chiara...

飛日本6千有找！長榮航空23航點優惠機票 限時4天開搶

疫後國人瘋出國，長榮航空228連假期間(2月25日至28日)推出官網購票限時優惠，提供台灣地區出發指定航線優惠價，共有2...

228連假台北怎麼玩？戶外賞花、祈福、室內特展、享飯店買一送一優惠

本周末即將迎接228四天連假，台北市政府觀光傳播局特地整理了北市豐富精彩的旅遊資訊，讓民眾輕鬆安排連假好去處；無論是戶外...

搶攻國旅市場 台灣高鐵「國旅聯票」加購車票限時75折起

台灣高鐵公司（2633）為鼓勵旅客利用「國旅聯票」出遊，自即日起至4/30止（出發日期自3/1至4/30止），特別推出購...

僅此一場！「好想兔─三星報喜兔吉祥限定店」活動倒數

超人氣LINE貼圖角色「好想兔」，於本命年聯手「有你共創有點市團隊」，結合台灣宮廟元素，推出一系列創意場景，深受全台粉絲...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦