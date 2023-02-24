飛日本6千有找！長榮航空23航點優惠機票 限時4天開搶

疫後國人瘋出國，長榮航空228連假期間(2月25日至28日)推出官網購票限時優惠，提供台灣地區出發指定航線優惠價，共有23個航點可選擇，其中，東亞地區的「桃園-沖繩」、「桃園-宿霧」、「桃園-克拉克」都6千元有找，其他如「桃園-福岡」、「桃園-首爾」、「桃園-清邁」優惠價皆不超過9千元。

長榮航空表示，228連假期間祭出東北亞航線「桃園-沖繩5675元起(未稅)」、「桃園-福岡8905元起(未稅)」、「桃園-首爾7421元起（未稅）」；東南亞航線「桃園-宿霧5733元起(未稅)」、「桃園-清邁8114元起(未稅)」，3月30日將開航的「桃園-克拉克」也只要5733元起(未稅)。

長榮航空指出，在長程線優惠部分，有「桃園-紐約36891元起(含稅)」、「桃園-舊金山31298元起(含稅)」、「桃園-洛杉磯33554元起(含稅)」；歐洲航線有「桃園-維也納23134元起(未稅)」、「桃園-慕尼黑24812元起(未稅)」，更多航點優惠票價可至長榮航空官網查詢。

長榮航空也說，為嘉惠「無限萬哩遊」會員，2月24日至28日在長榮航空官網「會員優惠購票專區」推出購買成人個人機票，即可享有最低88折會員專屬購票優惠，新申請會員還可再享最多1000哩。

長榮航空表示，「無限萬哩遊」會員搭乘長榮航空/立榮航空或星空聯盟航空可賺取哩程，透過國內外合作銀行信用卡生活中刷卡消費、旅遊住宿、租車或EVA Mileage Mall購物及EVA Mileage Hotel訂房等可累計哩程，並兌換艙位升等、酬賓機票、住宿券、刊物及各項商品，或使用哩程折抵機票款等。