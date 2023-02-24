Prada 23米蘭時裝周 冬日小花大秀繁盛精巧
Prada昨日晚間於米蘭正式發表23秋冬女裝，包含韓星SOMI全昭彌、香港女星倪晨曦、韓星宋江，歐美名人則有Chiara Ferragni、Dua Lipa等都出席看秀，欣賞由品牌創意總監Miuccia Prada與Raf Simons聯手創作的全新系列。
大秀開始時，只見場中灰暗燈光下逐漸亮起的紅色金屬支柱，此時天花板逐漸向上升起，空間的量體感受也逐漸開闊，而當天花板升至最高處時，除秀出鋼架頂部茂密繁盛的植栽裝飾，Prada的23秋冬女裝大秀也在瞬間為之開場。
整體色彩除了有秋冬常見深灰、淺灰、白色、橄欖綠、深藍之外，再加入了粉紅、薄荷綠、正紅、粉紅、桃紅、橘色在時裝或鞋履配件。無論長裙或迷你短裙，裙擺上大量縫製「增生」的花朵，藉由花苞、葉片、花蕊的萬千姿態與色彩的單一， 因而凝聚了鮮明的主題性與存在。
寬大的西裝外套與迷你裙產生了比例與量體的錯置對比，加上延續上一季由西裝外套內側拼接上的超大襯衫翻領設計，讓Prada女裝呈現了一種既陽剛也女性化的複合特質。這種自男裝衣櫃「借鏡」並在女裝上發揚光大的手法，同樣展現在白色連身工作裙背面的拖曳式裙擺，又或襯衫上模仿肩章與領帶的設計，並令人聯想到近年時尚圈熱門關鍵字：「性別流動」。
筆直、帶有自信鋒芒的銳利線條則是本季包款與鞋履飾品的共同特色，例如多款具浮雕花卉細節的梯形包，或鮮色亮彩的尖頭高跟鞋，以具象的輪廓體現女性銳不可擋的自信。鮮黃或綠色的漆亮皮高跟鞋更在腳背正面帶來浮誇的戲劇效果：鞋身楦頭「開」出了一朵又一朵的立體小花，因而在Prada的簡約風大旗下，於細節呈現了工藝的繁複精巧。
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